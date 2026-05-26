Incidentes en Cipolletti: Imputaron a un hombre por agredir a empleados de un boliche y a la policía

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre que protagonizó una violenta agresión dentro y fuera de un boliche céntrico en la ciudad de Cipolletti, atacando tanto al personal de seguridad del lugar como a los efectivos policiales que realizaban tareas adicionales. Tras la audiencia, la Justicia dispuso severas restricciones y el inicio formal de una investigación penal.

Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal de la causa imputó formalmente al acusado por los delitos de atentado contra la autoridad agravada por poner manos sobre la autoridad y lesiones leves, en calidad de autor.

El abogado defensor particular del imputado no presentó objeciones respecto a los hechos narrados ni a la calificación legal planteada por la fiscalía.

Disturbios dentro del local bailable y trabajadores heridos

Según la reconstrucción presentada por el fiscal, el hecho tuvo lugar este domingo alrededor de las 5:00 de la madrugada en el interior de un boliche ubicado sobre la calle Roca, casi en la intersección con España.

El imputado comenzó a generar disturbios dentro del establecimiento, lo que motivó al personal de seguridad a exigirle que se retirara. Lejos de acatar la orden, el hombre reaccionó de forma violenta: comenzó a forcejear, lanzar golpes de puño y patadas contra los trabajadores, al mismo tiempo que profería amenazas.

A raíz del ataque en el interior del boliche, se constataron heridas en dos empleados. Se trata de una mujer que sufrió lesiones en su mano y muñeca y de un hombre que terminó con su pierna derecha afectada.

Violencia en la vía pública y un policía con traumatismo

Una vez que el personal del local logró expulsar al agresor hacia la calle, intervino el personal policial de la Comisaría Cuarta que cubría el servicio adicional. En ese momento, la violencia del imputado escaló: se resistió tenazmente a la detención y agredió físicamente a los uniformados.

Tras una persecución de varios metros, la policía logró reducirlo y detenerlo. Posteriormente, la médica policial constató que uno de los efectivos debió recibir atención médica urgente tras sufrir un fuerte golpe en el rostro, certificado oficialmente como un traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve.

Medidas cautelares y prohibición de acercamiento

Con el objetivo de resguardar el avance de la investigación y evitar que se repitan focos de violencia, el fiscal solicitó una serie de medidas cautelares de restricción.

Tras escuchar los argumentos, la jueza de Garantías interviniente dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, la magistrada le impuso al acusado la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del boliche bailable y de las víctimas, así como la obligación estricta de abstenerse de realizar comportamientos violentos, agresivos o perturbadores en cualquier tipo de evento público.





