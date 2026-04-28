Robaron una vivienda en Roca y protagonizaron una violenta fuga: dos detenidos tras un operativo cerrojo

La persecución terminó con el impacto de una Fiat Strada contra un patrullero de la Policía. Foto Juan Thomes.

Un robo en una vivienda del barrio Stefenelli terminó con dos detenidos en el sureste de Roca tras una persecución policial. Los sospechosos escaparon en una camioneta, chocaron de frente contra uno de los móviles y dos empleadas policiales debieron ser hospitalizadas. Buscan a un tercer involucrado.

Dos hombres fueron detenidos este martes luego de un robo en una vivienda de Stefenelli que derivó en una persecución y en el choque contra un patrullero.

Dos empleadas policiales debieron ser trasladadas al hospital. Foto Juan Thomes.

El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó que el hecho ocurrió en calle Los Sauces al 1700, donde “unas personas se estarían llevando una caja fuerte ” cuando llegó el primer móvil policial.

Operativo cerrojo

Los sospechosos escaparon en una Fiat Strada oscura, avanzaron sobre un patrullero y huyeron varios kilómetros hasta la zona de calle Traful y Viterbori, donde chocaron de frente con otro vehículo policial que se había sumado al operativo.

Tras el impacto, ambos ocupantes intentaron escapar a pie. Uno fue detenido en el lugar y el segundo a pocos metros, en una zona de chacras cercana. Otro de los protagonistas logró evadir el operativo y está siendo intensamente buscado.

Además, la Policía secuestró un arma de fuego y confirmó que dos empleadas policiales fueron trasladadas al hospital por lesiones provocadas durante la colisión.