Escuelita VIII: finalizan los alegatos con las réplicas y dúplicas por los funcionarios judiciales de la dictadura

Si los funcionarios judiciales hicieron lo posible durante la dictadura militar para hallar a los jóvenes que eran secuestrados en el Alto Valle o si fueron parte del plan de torturas y de desapariciones forzadas será el centro de la audiencia hoy en una de las últimas jornadas del juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos en la región durante el terrorismo de Estado.

La fiscalía, la APDH, el Ceprodh y la querella de Derechos Humanos de la Nación pidieron las penas máximas para el exjuez Pedro Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz por considerar que su rol en el plan sistemático de exterminio, fue el de dar cobertura judicial a los grupos de tarea en Neuquén, Cinco Saltos, Cutral Co, Plaza Huincul y Plottier, entre los casos que componen la acusación.

Por su parte, los dos equipos de la defensa pública, pidieron la absolución de los funcionarios judiciales, con planteos de nulidades formales y de fondo, como considerar que hay prescripción porque no son delitos de lesa humanidad los que se les endilgan. Plantearon la inocencia del ex juez y el ex fiscal en su connivencia con los representantes del Terrorismo de Estado en la región.

Los testimonios de hijos e hijas, familiares de los detenidos y de las desaparecidas y los 31 expedientes de hábeas corpus tramitados en el juzgado federal de Neuquén por las madres y padres de los desaparecidos, fueron el grueso de la prueba que se escuchó en la sala de audiencias.

Por su avanzada edad, solo algunos testigos directos de las presentaciones judiciales que tuvieron relación con el juzgado, pudieron declarar en los primeros meses del juicio, mientras que en el proceso fallecieron tres de los bastiones de la acusación por su protagonismo e insistencia en búsqueda de justicia: Noemí Labrune, Oscar Ragni e Inés Rigo de Ragni.

El 17 llegaría el veredicto del Tribunal Oral

La jueza María Paula Marisi y los vocales Alejandro Silva y Sebastián Foglia deberán definir si condenan o absuelven en función de los últimos argumentos que se expresen hoy para fundamentar las posturas contrapuestas. Y ya el juez Silva adelantó que, si en la jornada de hoy finaliza el espadeo legal, el 17 de diciembre, tras las palabras finales de los acusados, podrían estar en condiciones de dar a conocer su veredicto.

Ortiz y Duarte no se presentaron en la sala de AMUC desde que se inició el juicio en octubre de 2023. Todas sus intervenciones, incluidas las 7 jornadas de indagatorias, fueron por videoconferencia. Fue el único juicio en el que se acusó a civiles por delitos de lesa humanidad en la región, que ya tuvo siete juicios con condenas a jerarcas militares e integrantes de los grupos de tarea y torturadores de la policía federal y provincial de Neuquén y de Río Negro, además de Gendaramería.

La sala de audiencias estuvo concurrida durante todo el año, a excepción del proceso de indagatorias, cuando los asistentes se retiraron indignados por los dichos de los imputados, que consideraron humillantes. Las ausencias en la sala se repitieron durante los alegatos de los equipos de la defensa pública.