BMW, un Lexus y un contrato sospechoso: José Luis Espert declara por presunto lavado de dinero

El exdiputado José Luis Espert se presenta este martes 7 de julio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para prestar declaración indagatoria en una causa penal por presunto lavado de dinero. Se trata del expediente judicial que forzó su renuncia a la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.

La citación judicial fue solicitada formalmente por el fiscal Fernando Domínguez, quien acusa al dirigente de haber blanqueado un total de 200.000 dólares recibidos de una organización criminal transnacional.

Según publicó La Nación, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, esos fondos se habrían canalizado mediante la compra de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus valuados en 130.000 dólares— y a través de la integración de un fideicomiso en el barrio privado Costa Esmeralda.

La sospecha del contrato simulado y el nexo con «Fred» Machado

Para los investigadores, el contrato con una empresa minera guatemalteca con el que Espert intentó justificar los 200.000 dólares que recibió del condenado Federico “Fred” Machado es una simulación jurídica.

Si bien el exdiputado no había declarado originalmente esos 200.000 dólares, posteriormente reconoció haberlos cobrado de manos de Machado. Según la versión del imputado, el dinero formaba parte de un convenio por un millón de dólares firmado justo antes de la campaña electoral de 2019 en concepto de un presunto asesoramiento.

Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que dicho trabajo de consultoría nunca existió ni iba a existir. En el marco de estas averiguaciones, el año pasado ya se había ordenado el allanamiento de su vivienda particular y se le aplicó una medida cautelar que le prohíbe disponer de su patrimonio.

El impacto en las listas de La Libertad Avanza y la defensa de Milei

El escándalo en torno a las revelaciones sobre su relación con Machado provocó un fuerte sismo político el año pasado, cuando Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ante la gravedad del caso, el oficialismo optó por borrarlo de la lista bajeza cuando faltaba menos de un mes para la realización de los comicios.

A pesar del avance de la causa penal, el presidente Javier Milei respaldó públicamente al exdirigente de su espacio. La última muestra de apoyo ocurrió el mes pasado, oportunidad en la que el jefe de Estado aseguró que Espert fue el blanco de una “operación mediática infame”.

El eje central del debate judicial se concentra ahora en determinar si el acusado tenía conocimiento o no del origen ilegal de los fondos bajo la lupa. Al respecto, el fiscal Domínguez dictaminó que el contrato con la minera se habría confeccionado de forma posterior a la transferencia de los dólares, con el único y exclusivo propósito de conferirle una apariencia de licitud al dinero investigado.