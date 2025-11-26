Estafa con terrenos en Cipolletti: lo imputaron por vender lotes que no eran suyos y cobrar 48 mil dólares

Un hombre fue nuevamente acusado en Cipolletti por una maniobra de estafa vinculada a la venta de terrenos que no eran de su propiedad. La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles por videoconferencia, debido a que el imputado cumple prisión domiciliaria en Villa La Angostura.

La causa se remonta al año 2020, cuando, según la Fiscalía, habría concretado la venta fraudulenta de seis lotes ubicados sobre calle Yrigoyen, engañando a dos compradores que entregaron una suma total de 48 mil dólares.

Cómo habría sido la maniobra

Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que el imputado ofreció como propios terrenos ajenos, induciendo a error a las víctimas y concretando la operación mediante pagos en efectivo. La Fiscalía detalló que el hecho encuadra en los delitos de defraudación y estelionato en concurso real, previstos en los artículos 173 inciso 6 y 9, 55 y 45 del Código Penal.

Según se expuso, el hombre ya se encontraba bajo detención domiciliaria por otra causa vinculada al mismo tipo de delito, lo que fue considerado en el marco de las medidas solicitadas.

Medidas cautelares y etapa procesal

La Fiscalía sumó el pedido de prohibición de salida del país en caso de que cese la detención domiciliaria, solicitando que la restricción se mantenga durante todo el plazo de investigación. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

Además, la magistrada avaló la continuidad de las medidas cautelares vigentes, considerando los antecedentes del imputado y el riesgo de entorpecimiento del proceso.

Un antecedente reciente

El acusado ya había sido imputado anteriormente por hechos similares y la actual detención domiciliaria responde a aquella causa previa. Ahora, la Fiscalía suma esta nueva acusación por la venta fraudulenta de seis terrenos en Cipolletti, que vuelve a situarlo en el centro de una investigación por maniobras reiteradas de estafa.