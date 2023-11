Estafas con viviendas: empieza el juicio a una pareja de Roca por engaño con casas y materiales

El apoderado de una constructora de Roca, Nicolás Fotti (26) junto a su pareja Carla Sosa (27); se encaminan a juicio en los primeros días de diciembre tras ser procesados por «estafas reiteradas» bajo operaciones con la empresa «Intec» y el corralón “Terrasur”.

Se trataría de empresas «fantasmas» sin papeles ni formalidad alguna. Los hechos imputados a Fotti y Sosa son once en total, donde la maniobra de la pareja habría sido similar en todos los casos, bajo defraudaciones a clientes, que representa el abogado querellante Federico Dalsasso.

El debate oral y público será del 4, 5 y 6 de diciembre de 9 a 14:30 horas y estará presidido por un tribunal compuesto por los magistrados Gastón Martín, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler. La pretensión punitiva provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Gastón Britos Rubiolo supera los tres años de prisión.

RIO NEGRO llevó adelante una investigación y dio a conocer el caso de Intec tras la entrevista a varios damnificados, en septiembre de 2022. Este caso se sumó al ya reconocido de los pastores de «AZ Construcciones», también con un centenar de denuncias por incumplimiento de contratos en la región.

Estafas con viviendas: empresa «fantasma»

Según las partes acusadoras, la empresa «Intec» no existe ya que no está inscripta en la inspección de personas jurídicas, ni registrada ante la AFIP, ni habilitada comercialmente por el Municipio de Roca. Además, se constató la “inexistencia de bienes” de los imputados. Ni siquiera se encontró el depósito de acopio de la empresa, presuntamente ubicado en Parque Industrial. Las vías de comunicación estuvieron cortadas, según manifestaron los clientes.

Aparentaron ser los dueños de la constructora y de la ferretería, «sabiendo que no iban a dar cumplimiento a la obligación asumida de entregar materiales previamente adquiridos y pagados, que tampoco iban a devolver el dinero recibido, ante la inexistencia de un local comercial debidamente habilitado y efectivamente insolvente», plantearon.

Las víctimas resultaron con un «perjuicio por el pago de los montos abonados en efectivo y/o mediante transferencias bancarias”, según la investigación de Fiscalía.

El defensor público penal Miguel Salomón, había solicitado que se concrete la aplicación de suspensión de juicio a prueba, pero el Ministerio Público Fiscal se opuso y finalmente la causa avanzó a juicio.

A un año y siete meses de la publicación de RIO NEGRO sobre la ola de denuncias por “incumplimiento contractual” a empresas constructoras, hay otras dos firmas -AZ Construcciones y Del Lazio- que fueron condenadas en el ámbito civil en la justicia de Río Negro por casos de no entrega ni finalización de viviendas.

En el caso de AZ Construcciones, las causas por «estafas» contra Néstor Fabian Jaramillo en Viedma y en Roca, no prosperaron y por ahora quedó en «stand by» el expediente por estafas. El ex pastor estuvo con medidas de restricción de la libertad pero concluyeron.

Estafas con viviendas: los hechos que llegan a juicio

Los hechos denunciados ocurrieron en Roca en noviembre de 2020, cuando los imputados aparentando ser dueños de esa empresa «lograron inducir a un cliente a caer en un engaño por medio de publicidad en Facebook». El damnificado denunció finalmente ante la justicia en mayo de este año.

Firmaron un contrato de locación de obra el 30 de noviembre de ese año por una vivienda unifamiliar de 70 metros cuadrados en un lote ubicado en un loteo en la zona oeste de la ciudad. El contrato estaba valuado en la suma total de 3.710.000 pesos y los supuestos empresarios daban garantías al cliente mediante pagarés, todo certificado por escribano público de la ciudad.

El damnificado entregó 14.400 dólares de adelanto en favor de la empresa en concepto del 70% de la obra. Lo hicieron en la misma escribanía. La obra solo se llevó a cabo en un 10% y en muy malas condiciones ya que luego tuvo que ser demolida por el propio cliente. Así, el cliente denunció ser víctima de defraudación.

Otra de las clientas que sufrió una estafa tras firmar contrato por una vivienda llave en mano, había firmado contrato el 29 de septiembre del 2020 en la misma escribanía que el otro denunciante.

La damnificada les entregó 17.000 dólares más $100.000 en efectivo, un total de 3.000.000 en ese entonces para que levanten su vivienda. Según el contrato, debían entregar la obra terminada en abril de 2021 con llave en mano; la cual no pasó.

Ocho damnificados denunciaron engaño tras compra de materiales en el corralón. RIO NEGRO registró cinco de estos casos, las cuales plantearon estafas por compra de materiales, todo en la ciudad de Roca. Las denuncias comenzaron en 2020, pero la mayoría se registran en 2022.

En los casos registrados por compra de materiales en el corralón, los clientes habían abonado en efectivo o por transferencia bancaria a la cuenta de la apoderada. Los materiales no fueron entregados mayoritariamente y en dos casos, parcialmente.