La muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, dejó una profunda huella en millones de fans alrededor del mundo y también en quienes compartieron con él los años de mayor éxito en la banda juvenil One Direction.

Uno de ellos es Harry Styles, quien volvió a referirse públicamente a la pérdida de su amigo durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, en el marco de la promoción de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

El emotivo recuerdo de Harry Styles sobre Liam Payne tras su trágica muerte en Buenos Aires

Durante la charla, el cantante británico se permitió hablar con franqueza sobre el dolor que le generó la muerte de su Liam Payne.

“Es muy difícil perder a un amigo”, expresó, y agregó que la situación se vuelve todavía más compleja cuando se trata de alguien con quien compartía tantas similitudes.

“Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos”, manifestó.

Styles también se refirió a lo extraño que fue atravesar el duelo mientras el hecho tenía un enorme impacto público. Según explicó, durante un tiempo le resultó difícil entender cómo parte de ese dolor personal terminaba siendo apropiado por el público y los medios.

Al recordar a Payne, el intérprete destacó una de las cualidades que más lo definían: “Vi a alguien con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande”, señaló.

La pérdida, además, lo llevó a replantearse muchas cuestiones sobre su propia vida; en ese sentido, contó que comenzó a preguntarse cómo quería vivir y qué decisiones tomar a partir de ahora.

Para él, la mejor manera de honrar a quienes ya no están es aprovechar la vida al máximo: “Creo que la mejor forma de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo”.

Un día después de la muerte de Payne, Styles ya había expresado públicamente su dolor a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

En ese texto recordó que la mayor alegría del cantante era hacer felices a los demás y aseguró que haber compartido escenario y vida con él fue un honor.

En aquella despedida también dedicó unas palabras a la familia del artista: sus padres, Karen y Geoff; sus hermanas, Nicola y Ruth; y su hijo Bear, además de todos los fans que lo acompañaron a lo largo de su carrera.