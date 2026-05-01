Extradición de “Pequeño J”: qué día llegará al país el acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, mejor conocido como “Pequeño J”, será extraditado a la Argentina la semana próxima acusado de participar en el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrido en Florencio Varela. El joven de 20 años, que fue detenido en Perú, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para quedar a disposición de la Justicia federal.

Según publicó Infobae, el acusado será indagado por el juez federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien encabeza la investigación.

La hipótesis narco que complica a “Pequeño J” en la causa

Fuentes judiciales confirmaron que «Pequeño J» llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el próximo lunes por la tarde. Está previsto que la audiencia judicial se realice el martes.

La principal hipótesis judicial sostiene que el triple crimen ocurrió en el marco de una represalia vinculada al narcotráfico. Los investigadores creen que el objetivo del grupo era recuperar droga que habría sido robada por personas cercanas a las víctimas.

Fuentes judiciales indicaron que a Pequeño J «se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización”.

La reconstrucción de la causa señala que el 19 de septiembre del año pasado las tres jóvenes fueron engañadas en Ciudad Evita y trasladadas en una camioneta hasta una vivienda ubicada en Chañar 702, en Florencio Varela.

La causa por los femicidio de Florencio Varela tiene al menos 11 imputados.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron retenidas, golpeadas y torturadas dentro del inmueble. La Fiscalía sostiene que luego fueron asesinadas y enterradas en la misma propiedad. También se investiga el incendio del vehículo utilizado para el traslado.

El expediente judicial sostiene que la organización estaba integrada por al menos otras 10 personas imputadas. Entre ellas aparecen Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra y Ariel Jeremías Alexis Giménez.

La causa también involucra a Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero y Bernabé Jesús Mallón.

La semana pasada, la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”. El tribunal consideró que no existen pruebas suficientes para enviarlo a juicio.

Los jueces señalaron que el acusado estaba detenido por otra causa al momento de los hechos investigados. También remarcaron que la acusación en su contra se apoyaba en testimonios aislados y que la investigación continúa abierta.

Los cargos que le formularon a los imputados por el triple femicidio

La Justicia sostiene que todavía hay participantes del triple crimen que no fueron identificados. Los investigadores creen que existió una estructura organizada con distintos roles dentro del ataque.

A los imputados se les atribuye el delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por “la pluralidad de intervinientes”. En el caso de Lara Morena Gutiérrez, la acusación se agrava por tratarse de una menor de 18 años.

El expediente también incluye cargos por homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y “criminis causa”. En algunos casos, la acusación incorpora el agravante de violencia de género.