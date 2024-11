Femicidio de Cielo López: Escobar tendrá acceso a videollamadas con su hermana

Alfredo Escobar, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cielo López en Plottier, podrá comunicarse por videollamada con su hermana que vive en Villa La Angostura, una vez por semana. El juez Gustavo Ravizzoli aceptó el pedido de la defensa, y entendió que no es «una cuestión excepcional» ya que se ha otorgado en otros casos a los detenidos.

Cielo tenía 18 años y concurría al CPEM 8 de Plottier, turno vespertino. Conocía a Escobar y el 13 de septiembre de 2019 fue a su casa. En el juicio se comprobó que él abusó sexualmente de ella y luego cometió el femicidio: destrozó su cuerpo y arrojó al río Limay sus restos, donde fueron encontrados. Un jurado popular lo declaró culpable por unanimidad en 2020.

Está cumpliendo la pena en la Unidad 11.

El defensor público, Juan Galarraga, le solicitó ayer al juez que lo autorice a realizar videollamadas de una hora, semanalmente, con su familia. No sólo para la hermana de Escobar, sino para el hermano, que integra el servicio penitenciario federal y trabaja en el complejo de Senillosa. Lo justificó en que «le traería dificultad» ingresar a una cárcel provincial. También para sus padres, que viven en Plottier, y ya son adultos mayores. Además requirió que se le entregue un nuevo colchón.

Natalia Lacoste, representante de la fiscalía, no se opuso a la defensa.

El querellante Marcelo Hertzriken Velasco rechazó el pedido de las comunicaciones. Cuestionó el requerimiento del hermano y aseguró que significaba «darle un derecho distinto, cuando en rigor de verdad puede concurrir en el horario preestablecido, me parece que no es correcto». Lo mismo con sus padres, que entendió, no tenían ninguna incapacidad.

El juez escuchó a Escobar, que estaba por Zoom. «Comprendo a la querella, pero es sólo el pedido de ver a mi familia, los domingos», afirmó.

La hermana de Cielo, Melisa, habló con la voz quebrada: «Hoy estoy acá como puedo, realmente es muy difícil para mi todo esto, pero con una mano en el corazón que se pongan ustedes, no sé, ¿a ustedes les parece que esta persona se merece eso? Mi hermana no sé donde duerme, duerme en un cementerio, mi hermana hoy… Yo no hablo con mi hermana por telefóno. Mi viejo tampoco puede hablar con ella».

Estimular las relaciones familiares

Ravizzoli explicó en su resolución que la ley de ejecución penal justamente plantea que «las relaciones del interno con su familia deberán ser estimuladas». Aunque fue restrictivo en la autorización.

Sostuvo que el hermano vive en Neuquén «al menos en el departemento Confluencia» y puede visitarlo en la cárcel. Respecto de los padres señaló que la defensa no acreditó que tuvieran alguna incapacidad de salud.

Requirió que se le entregue el colchón a Escobar y que se mantenga a la querella informada de próximas audiencias.