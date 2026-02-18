Femicidio de Silvia Cabañares: confirman la prisión preventiva para el único imputado en Cipolletti

En una audiencia de revisión realizada hoy el Foro Penal de Cipolletti, la justicia ratificó la situación procesal del único imputado en la causa que investiga el femicidio de Silvia Cabañares en Balsa Las Perlas. Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado interviniente resolvió que el acusado continúe bajo prisión preventiva, ordenando además su traslado inmediato a una unidad penal y confirmando la prórroga de los plazos para profundizar la investigación.

La postura de la defensa

Durante la jornada, la defensa particular del imputado —quien ahora enfrenta cargos como partícipe necesario— intentó revertir la medida cautelar. El abogado argumentó que su defendido no pertenecía al círculo íntimo de la víctima ni poseía vínculos con los testigos, sosteniendo que, bajo estas condiciones, no existía riesgo de entorpecimiento. Por ello, solicitó formalmente la libertad del acusado y que se fijara el 3 de febrero como fecha límite para la incorporación de pruebas.

En contrapartida, el fiscal jefe defendió la necesidad de mantener la restricción de la libertad. El representante del Ministerio Público Fiscal reconoció las complejidades propias de la investigación, pero subrayó que se están realizando esfuerzos objetivos para precisar la conducta del imputado. Explicó que la reformulación de cargos fue un paso necesario en esta búsqueda de claridad y que el peligro de que se afecte el proceso sigue vigente, siendo la preventiva la única medida de protección eficaz.

La decisión del juez

Al momento de fundamentar su decisión, el juez de revisión señaló que la situación de fondo no ha sufrido cambios sustanciales que justifiquen la libertad. El magistrado aclaró que, aunque la calificación legal mutó de autoría a participación necesaria, esto no altera los riesgos procesales. Según indicó, es una obligación del fiscal investigar ante cualquier sospecha y exponer las evidencias ante el tribunal de manera razonable.

El magistrado también consideró justificado el pedido de más tiempo por parte de la fiscalía. En sus palabras, cuando se produce un cambio en la situación de la causa, es legítimo que el fiscal solicite una extensión del plazo para investigar con precisión. Por este motivo, consideró que la petición de la fiscalía se ajusta a derecho y permite garantizar que todas las pruebas necesarias sean recabadas de manera objetiva.

Finalmente, el juez confirmó la resolución previa de su colega, otorgando dos meses más de plazo para la investigación. Con esta decisión, se ratificó la prórroga de la prisión preventiva y se dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial proceda al traslado del imputado a un establecimiento penal, donde permanecerá mientras se agotan las instancias de instrucción.