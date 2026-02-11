Avanza la causa por tenencia de armas de guerra contra el imputado por el femicidio de Silvia Cabañares

La Fiscalía de Cipolletti impulsa el juicio por tenencia ilegal de armas halladas en la vivienda del imputado por el femicidio de Silvia Cabañares.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti avanzó este miércoles en una nueva causa paralela contra el imputado por el femicidio de Silvia Cabañares. Se trata de una investigación por la presunta tenencia ilegal de armas de guerra, que tuvo su audiencia de control de acusación y se encamina hacia un debate oral.

Una acusación por tenencia ilegal de arma de guerra

En septiembre de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra el acusado por el delito previsto en el artículo 189 bis, segundo párrafo, del Código Penal. La imputación lo señala como autor de la tenencia ilegal de armas de fuego.

El allanamiento en Las Perlas

Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de abril de 2025 en la localidad de Las Perlas, en el domicilio del imputado.

Hasta allí llegó personal de la Brigada de Investigaciones junto a autoridades judiciales, quienes realizaron un allanamiento ordenado por la jueza de Garantías.

Armas escondidas en un ropero

Durante el procedimiento, se constató que el imputado tenía en su poder dos armas de fuego sin autorización legal: una escopeta calibre 12 marca «Invicta» y un revólver calibre 38 Special con capacidad para seis cartuchos.

Ambas se encontraban ocultas dentro de un ropero, y la Fiscalía sostuvo que eran aptas para efectuar disparos.

Prueba ofrecida y juicio unipersonal

En la audiencia, el fiscal ofreció testimonios de policías e integrantes del Gabinete de Criminalística, además de documentación como la orden de allanamiento y el acta de constatación.

El defensor particular no presentó objeciones y sólo sumó como testigo a la pareja del imputado. El debate será ante un juez unipersonal, ya que la pena en expectativa sería de ejecución condicional.