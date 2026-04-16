Fentanilo contaminado: vuelven a indagar a García Furfaro y otros 13 implicados por la muerte de 111 pacientes

La causa por el circuito de fentanilo contaminado entra en una fase de definiciones. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó a partir de hoy a 14 imputados para ampliar sus indagatorias. El principal foco está puesto en Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, quien deberá responder por un expediente que ya acumula 111 muertes y 49 casos de pacientes con secuelas graves.

La Justicia busca determinar la responsabilidad penal de los empresarios en la distribución de lotes de anestesia que contenían bacterias letales. Las condenas en juego son severas: de probarse los cargos, las penas podrían alcanzar los 25 años de prisión.

Historias detrás del horror: «Inyectaron a mi hijo y eso lo mató»

El expediente no solo contiene datos técnicos; es un compendio de historias clínicas truncadas. El fentanilo del lote 31.202 transformó cirugías de rutina en cuadros de shock séptico fulminante.

Renato Nicolini (18 años): ingresó al Hospital Italiano de La Plata por un accidente de moto. Evolucionaba favorablemente hasta que la sedación con el lote contaminado le provocó una neumonía atípica y muerte cerebral.

ingresó al Hospital Italiano de La Plata por un accidente de moto. Evolucionaba favorablemente hasta que la sedación con el lote contaminado le provocó una neumonía atípica y muerte cerebral. Miguel Maino: fue sometido a una cirugía programada en Rosario. Tras la sedación, desarrolló una infección por la bacteria Klebsiella pneumoniae. Falleció tras varios días en coma farmacológico.

fue sometido a una cirugía programada en Rosario. Tras la sedación, desarrolló una infección por la bacteria Klebsiella pneumoniae. Falleció tras varios días en coma farmacológico. Luis Rossetti (72 años): el exjuez de línea de la AFA entró por una insuficiencia cardíaca controlada. Murió dos semanas después; la familia descubrió en la historia clínica la presencia de las bacterias ligadas al fentanilo adulterado.

La trama de corrupción y los lotes letales

Según la investigación, los laboratorios HLB Pharma y Ramallo habrían sacado al mercado tandas de fentanilo sin los controles de esterilidad básicos. Los familiares de las víctimas denuncian que se enteraron de la contaminación «por los diarios» o por contacto con otros afectados, ya que muchos hospitales evitaron dar precisiones iniciales.

El caso fue reconstruido en el documental de La Nación, “Morir en el hospital: la trama de corrupción detrás del fentanilo contaminado”, pieza clave que aportó testimonios y registros al expediente judicial.

El desfile por los tribunales federales de La Plata se extenderá hasta el martes 21:

Hoy: Ariel García Furfaro, Carolina Ansaldi, María Victoria García y Eduardo Darchuk.

Ariel García Furfaro, Carolina Ansaldi, María Victoria García y Eduardo Darchuk. Lunes 20: José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro, Wilson Pons, Adriana Iudica y Rocío Garay.

José Antonio Maiorano, Nilda Furfaro, Wilson Pons, Adriana Iudica y Rocío Garay. Martes 21: Javier Tchukrán, Edgardo Sclafani, Arzolidys Astudillo Bolívar y Diego García (hermano del principal acusado).

Con información de LN+.