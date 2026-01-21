Fentanilo contaminado: tras la feria judicial, avanza la causa que investiga las 173 muertes

La Cámara Federal de la Plata deberá descentralizar el caso en solo recolección de datos para avanzar en el procesamiento de los 14 imputados por la causa de fentanilo contaminado. Distintos hospitales y clínicas presentaron la muerte de 173 internados ligados a al contacto con la sustancia.

En febrero se iniciarán las definiciones judiciales para orientar el proceso penal, el cual siguió recolectando datos, testimonios y detalles las últimas semanas. Las pericias forenses elevaron 52 muertes relacionadas al fentanilo contaminado HLB Pharma de las 173 víctimas investigadas.

Las investigaciones del Cuerpo Médico Forense marcaron 77 historias clínicas peritadas en distintos centros de salud. El caso marcó al país como uno de los procesos penales de nivel sanitario más grande de la historia y que continúa en proceso.

Tras la primera alerta emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la causa del fentanilo contaminado ya expuso fallas estructurales.

Fabricación defectuosa

Control no regulado y nula trazabilidad de lotes

Certificados de defunción en sector privado y público

Irregularidades de confección clínica

Caso fentanilo contaminado: cuál es el avance judicial

El juez Ernesto Kreplak del Juzgado Federal N° 3 de La Plata rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por Diego García, hermano de Ariel García, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo directivo de las compañías, y por Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura. Ambos presentaron problemas de salud y personales sin éxito.

Con el estado de las pruebas actuales, de las 73 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen penalmente 20 fallecimientos concretos pero con posibilidad de aumentar el número con el avance de la investigación.

La hipótesis central del juez, con confirmación judicial, determinó que: «Existió una adulteración dolosa de sustancias medicinales, en un contexto de incumplimientos sistemáticos de las normas de fabricación, con conocimiento del riesgo sanitario«.

Debido a la repercusión del caso y del número elevado de víctimas por causas ligadas al fentanilo, el procedimiento judicial de los acusados no remite únicamente a nivel judicial. La opinión pública, familiares de las víctimas y allegados observarán con determinación los movimientos de los imputados.

Caso fentanilo contaminado: el accionar del Estado

Tras el avance de las investigaciones, El juez Kreplak ordenó distintos allanamientos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). En los mismos se cumplieron con el secuestro de documentación, computadoras y teléfonos celulares.

Hasta el momento, son 14 los procesados en la causa de fentanilo contaminado por diversos roles en el acto. Los mismos cumplen con prisión preventiva mientras se desarrollen las investigaciones.