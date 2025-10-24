Fijan 11 años de prisión para un hombre que asesinó a su cuñado en Centenario

En una audiencia realizada este viernes, un tribunal de juicio impuso 11 años de prisión efectiva a Diego Armando Corbould, quien fue declarado responsable del homicidio de su cuñado, Sebastián Manuel Vázquez, ocurrido el pasado 5 de mayo en Centenario.

La decisión fue adoptada tras la imputación presentada por la asistente letrada Carolina Gutiérrez, del Ministerio Público Fiscal, quien describió los hechos ocurridos durante la madrugada del crimen. Según la investigación, entre las 3 y las 5 de la mañana, Corbould se dirigió junto a un familiar a la vivienda donde la víctima convivía con una hermana del acusado.

“Una vez arribados al lugar e inmediatamente después de que la víctima abriera la puerta, Corbould, sin mediar palabra, le efectuó un disparo a corta distancia con un pistolón calibre 12 a la altura del tórax, provocando su muerte de manera inmediata”, relató la representante fiscal.

Horas después del ataque, Corbould se presentó voluntariamente en la comisaría de Centenario. La asistente letrada calificó su accionar como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, y solicitó una pena de 11 años de prisión efectiva, pedido que no fue objetado por la defensa.

La audiencia se desarrolló en dos etapas. En la primera, fiscalía y defensa presentaron un acuerdo de responsabilidad penal, que fue homologado por el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Cristian Piana y Natalia Pelosso.

Posteriormente, Gutiérrez solicitó la imposición de la pena, y tras un cuarto intermedio, el tribunal resolvió fijar la condena conforme al pedido del Ministerio Público Fiscal.

La investigación inicial incluyó diversas medidas, entre ellas allanamientos y el secuestro del arma utilizada, lo que permitió esclarecer las circunstancias del hecho y confirmar la responsabilidad penal de Corbould. Con la sentencia dictada, el acusado cumplirá 11 años de prisión efectiva por el homicidio de su cuñado.