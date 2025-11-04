Fiscalía pidió unificar las penas de un joven condenado por violencia de género en Río Negro

El Tribunal de Río Negro dará a conocer el viernes la sentencia final por la unificación de penas.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó la unificación de las penas impuestas a un joven de 22 años, declarado responsable en dos causas por graves delitos de violencia de género y abuso sexual. La audiencia se realizó esta semana y el Tribunal adelantó que la sentencia se conocerá el viernes.

El joven permanece detenido desde diciembre de 2023 bajo prisión preventiva, y manifestó estar de acuerdo con la propuesta del fiscal, quien planteó una unificación de penas que alcanzaría los 7 años y 10 meses de prisión efectiva.

Dos condenas firmes

La primera condena fue dictada en noviembre de 2024. En esa oportunidad, el acusado fue encontrado culpable de lesiones graves calificadas por la relación de pareja, en un contexto de violencia de género, con el agravante del uso de un arma de fuego sin autorización legal.

La segunda sentencia, dictada en junio de 2025, sumó nuevos delitos: estupro y divulgación de imágenes sexuales explícitas de una menor de edad. Ambos fallos quedaron firmes y corresponden a hechos ocurridos antes de la última reforma legal.

Pedido de unificación

El fiscal explicó que el pedido de unificación compositiva se basa en que ambas condenas se encuentran vigentes y fueron impuestas antes del cambio normativo. La propuesta fue aceptada por el defensor particular del imputado, lo que habilitó al Tribunal a deliberar.

Durante la audiencia, el joven expresó su conformidad con la solicitud. El Tribunal informó que la resolución final será comunicada en una nueva audiencia el viernes, cuando se leerá la sentencia unificada.