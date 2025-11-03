Presunta estafa contra un municipio de Neuquén: así era la maniobra de los funcionarios denunciados

El fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, brindó nuevos detalles de la investigación por una presunta estafa millonaria al municipio de Andacollo. La causa se inició por una denuncia que presentó el propio intendente contra dos funcionarios de su equipo y los titulares de un comercio de la localidad.

El caso tomó estado público el viernes, cuando tres domicilios, un corralón y un galpón vinculado a este último negocio fueron allanados por personal de la Policía provincial, a partir de una presentación judicial del jefe comunal Manuel San Martín el pasado 28 de octubre.

Presunta estafa contra un municipio de Neuquén: facturas por algo que no tenía costo

De acuerdo a lo que explicó Fuentes, la maniobra que se investiga es la de una «sobrefacturación» en perjuicio del municipio por parte de dos integrantes de la secretaría de Servicios Públicos, quienes tenían una relación jerárquica entre sí, es decir, uno era el jefe del otro.

La hipótesis que sigue la fiscalía indica que ambos hombres realizaban facturas por el alquiler de maquinaria (lo que se denomina como horas máquina) que no debía tener costo para la comuna. Las facturas, según se cree, también se hacían por servicios que excedían ampliamente las necesidades de los proyectos y obras donde se iban a utilizar.

El representante del Ministerio Público precisó que todas las facturas cuestionadas aparecen a nombre del corralón, aunque el equipamiento utilizado también pertenecía a una segunda firma, que está haciendo una obra de gas en la región y como parte de un acuerdo con el municipio de Andacollo, cedió sin costo su utilización.

De los allanamientos se obtuvo material relevante para el curso de la investigación, como computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos que pueden contener información clave para la causa.

También se secuestró documentación, como facturas y talonarios, de las oficinas del corralón.

Presunta estafa contra un municipio de Neuquén: qué pasó con los imputados

Los funcionarios señalados ya fueron apartados de sus cargos y se encuentran de licencia por 30 días, explicó Fuentes. De igual modo quedaron imputados los titulares del negocio de materiales, que son padre e hijo y, de acuerdo a lo que se reveló en la denuncia, eran quienes estaban a cargo del contacto con el área de Servicios Públicos.

La investigación la lleva adelante el fiscal del caso Víctor Salgado y el delito que se planteó es el de estafa por administración infiel.

Aunque el dato final llegará de la mano de la pericia contable, Fuentes dijo que, por la información recogida de la denuncia y de los allanamientos, la supuesta estafa podría ascender hasta los 50 millones de pesos.

En un comunicado emitido esta mañana, se aclaró que la maniobra bajo sospecha llegaba a los 8 millones. «Es el monto mínimo, pero esto puede cambiar», dijo el fiscal jefe.

El Código Procesal Penal le otorga a los fiscales un plazo de 60 días para presentar la eventual formulación de cargos y no se descarta que el municipio extienda su denuncia.

«Están haciendo como una especie de auditoria para ver si la operatoria de estos funcionarios venía desde antes», acotó Fuentes, quien explicó que también se debe realizar un repaso de las obras incluidas en las facturas para conocer qué trabajos «se hicieron y cuales no».