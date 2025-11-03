Presunta estafa contra un municipio de Neuquén: el intendente denunció a dos funcionarios propios

Un municipio del norte de la provincia de Neuquén atraviesa días agitados luego de la denuncia que presentó el intendente contra dos funcionarios de su equipo por presuntas irregularidades y estafas en perjuicio de la administración local.

Se trata de la localidad de Andacollo, cuyo intendente, Manuel San Martin, recurrió a la Justicia por supuestos desmanejos de fondos públicos a nombre de la municipalidad.

La denuncia fue radicada el pasado 28 de octubre y motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que realizó cinco allanamientos en la localidad «en el contexto de una investigación por el supuesto delito de estafa por administración infiel«, informó en un comunicado.

Los procedimientos fueron requeridos por el fiscal del caso, Víctor Salgado, el viernes pasado.

Se concretaron en un comercio, un galpón de ese comercio y tres viviendas, con participación de efectivos de la Policía provincial. Durante las intervenciones se secuestró documentación y dispositivos electrónicos.

Todos los elementos obtenidos serán analizados ahora por el equipo de la fiscalía, «con el objetivo de determinar si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos«.

Presunta estafa contra un municipio de Neuquén: cómo era la maniobra

Según explicó el MPF, la maniobra que se investiga es «la supuesta certificación de horas de alquiler de maquinaria por parte de dos funcionarios del municipio a un corralón, en obras públicas y durante la actual gestión, que no se realizaron»:

La identidad de los funcionarios se mantiene resguardada, aunque se informó que ya fueron apartados de sus cargos y que están con licencia. La investigación también abarca a dos comerciantes, pertenecientes al corralón señalado.

En la comunicación difundida, se precisó que el monto bajo análisis «rondaría al menos los 8 millones de pesos».