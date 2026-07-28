Abigeato en Bariloche: robaron siete vacas y las arrearon varios kilómetros, pero fueron recuperadas por la policía

La fuerte nevada que azota a Bariloche y la región no fue obstáculo para que un grupo de desconocidos ingrese de forma clandestina en un campo ubicado al sur de la ciudad para llevarse siete vacunos, que arrió a lo largo de cinco kilómetros, incluido el vadeo de un arroyo, hasta un predio de donde fueron descubiertos por la policía.

El hecho fue esclarecido ayer y los animales en un primer momento quedaron secuestrados por disposición de la fiscalía de turno y luego restituidos a su dueño, que debió acreditar la propiedad con la correspondiente marca o “caravana”. Según se informó, no había nadie en el inmueble donde fueron halladas las vacas, pero los autores estarían identificados y continúa la búsqueda para apresarlos y avanzar con la formulación de cargos.

El establecimiento damnificado es la estancia El Cóndor y los vacunos se encontraban en el llamado “cuadro 1”, ubicado en cercanías de la ruta de Circunvalación, frente a la estación transformadora de la empresa Edersa.

El jefe de la Brigada Rural, Honorio Hawrilak, señaló que el delito investigado encuadra como abigeato. Los ladrones habrían actuado en la madrugada del lunes, cuando ingresaron por la fuerza al campo ganadero tras cortar el alambrado y se llevaron las siete vacas a pie y sin vehículo alguno. “Es frecuente este tipo de robos, lo que no es frecuente es que encontremos los animales vivos”, reconoció el oficial.

El rastreo de la tropa se facilitó por la gruesa nevada que cubrió toda la zona. Según se pudo reconstruir, las vacas fueron llevada por senderos secundarios, en medio de pinares, en dirección al oeste, con el claro objetivo de no ser vistos. En la trayectoria debieron cruzar el crecido arroyo Ñireco para llegar al terreno donde los animales fueron descubiertos antes de que les den un aprovechamiento económico.

La policía había recibido la denuncia del encargado del establecimiento rural y en pocas horas pudo reconstruir el recorrido y hallar a los bovinos. La Brigada Rural trabajó en colaboración con la policía montada. La tarea se vio facilitada por las huellas y también por el dato aportado por vecinos, que escucharon a los animales.

Con esa certeza y la información aportada por los investigadores la Justicia autorizó el allanamiento del predio y los vacunos fueron recuperados. Luego llegó el momento de labrar las actas, efectuar el reconocimiento y restituir los animales al titular y denunciante “en carácter de depositario judicial”, mientras avanza la investigación.

Hawrilak dijo que lo ocurrido no es inusual, que hay personas que se dedican a ese tipo de delitos en los alrededores de Bariloche, pero que los sorprendió la metodología empleada en este caso, porque “lo común es que faenen en el lugar y se lleven solo lo que les sirve”.