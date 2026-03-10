Fue a comprar pan y lo mataron en Viedma: condenaron a más de seis años al acusado por el crimen de Caracciolo

Condenan a 6 años y 4 meses al autor del homicidio de Jonathan Caracciolo. Foto Archivo/Marcelo Ochoa.

La Justicia de Río Negro condenó a seis años y cuatro meses de prisión a Yuthiel Hipólito Huinca por la muerte de Jonathan Caracciolo, ocurrida en julio de 2023 en la ciudad de Viedma. El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los jueces penales Marcelo Chironi, Carlos Reussi y Marcelo Álvarez, quienes lo consideraron autor material y penalmente responsable de los delitos de portación ilegítima de arma de guerra y homicidio culposo.

La audiencia de cesura y la pena

Durante la audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal, representado por Guillermo Ortiz y Rubén Negro, solicitó una pena de ocho años de prisión.

Por su parte, la defensa oficial, a cargo de Pedro Vega y María Paz Álvarez, requirió una condena menor de tres años y seis meses. Finalmente, el tribunal resolvió fijar una pena intermedia de seis años y cuatro meses de prisión.

En el proceso también intervino la querella, representada por el abogado Favio Igoldi, en nombre de la esposa de la víctima.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 4 de julio de 2023 en las inmediaciones del barrio 22 de Abril.

Según se reconstruyó durante el juicio, Huinca se movilizaba en una motocicleta y efectuó varios disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros en distintas direcciones de la vía pública.

Uno de los proyectiles impactó contra un poste de alumbrado público y luego rebotó, alcanzando a Jonathan Caracciolo en la intersección de las calles 29 y 20 del barrio Lavalle. El joven de 29 años había salido de su casa a comprar pan cuando fue alcanzado por esa bala perdida que le provocó la muerte.

La herida que provocó la muerte

La investigación determinó que la bala provocó una herida en el tórax que generó una hemorragia interna. El joven fue trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti.

Pese a la asistencia médica, Caracciolo falleció durante la madrugada del 5 de julio de 2023 como consecuencia de las lesiones sufridas.

Durante el juicio declararon vecinos que describieron haber escuchado una balacera en el sector y señalaron que el acusado había mantenido horas antes una pelea con otro joven del barrio.

Las pruebas valoradas por el tribunal

En el debate también se presentaron pericias balísticas y estudios sobre restos de disparo que ubicaron al imputado en el lugar del hecho.

El tribunal consideró acreditado que Huinca efectuó disparos en un sector densamente poblado, lo que constituyó una conducta imprudente y temeraria que generó un riesgo grave para terceros.

Al momento de fijar la pena, los jueces valoraron la gravedad del hecho y el resultado fatal. También tuvieron en cuenta la edad del imputado, su situación familiar y la ausencia de antecedentes penales computables.