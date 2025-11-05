Fue a comprar pan y lo mataron: terminó el juicio por el crimen de Jonathan Caraciolo en Viedma

Este miércoles concluyó el juicio oral por la muerte de Jonathan Caracciolo, ocurrida el 4 de julio de 2023 en Viedma, luego de que un disparo al aire impactara sobre él. Yuthiel Hipólito Huinca es el señalado por la Fiscalía como autor de los disparos, enfrenta cargos por homicidio culposo y portación ilegal de arma de fuego.

La audiencia final se desarrolló en el auditorio del Poder Judicial, donde durante más de cuatro horas se escucharon los alegatos de clausura. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que las pruebas recolectadas demuestran que el acusado efectuó numerosos disparos en las inmediaciones del barrio 22 de Abril, mientras que la Defensa Pública insistió en que su representado se encontraba en su domicilio del barrio Guido al momento de los hechos.

Un debate de siete jornadas

El debate se extendió a lo largo de siete jornadas ante un tribunal integrado por tres jueces, que escucharon testimonios de vecinos, familiares, peritos y agentes policiales. La Fiscalía repasó los elementos de prueba y afirmó que el acusado habría disparado más de cincuenta veces de forma temeraria, aprovechando la oscuridad de la noche, y que uno de esos proyectiles fue el que causó la muerte de Caracciolo.

En su exposición, el fiscal destacó que los testimonios de cargo fueron coherentes y espontáneos, y que coincidían con la evidencia científica reunida. Sostuvo que el acusado actuó con conocimiento del riesgo que implicaba su conducta y que lo hizo en un contexto de nocturnidad y alta densidad poblacional, lo que agravó la peligrosidad del hecho.

Hubo 52 disparos

El informe del perito balístico del Ministerio Público resultó clave: analizó 52 vainas servidas encontradas en el lugar, todas correspondientes a armas calibre 9 milímetros, el mismo tipo de proyectil extraído del cuerpo de la víctima. También se hallaron residuos de disparo en las manos del acusado y en su motocicleta, ambos elementos vinculados directamente con el suceso.

La acusación recordó además una pelea previa entre el acusado y otro hombre ocurrida el mismo día del crimen, la cual habría sido el antecedente directo que derivó en los disparos. “No existen pericias que contradigan estos resultados. Ciencia y testimonios coinciden en un mismo punto: no fue azar, fue acción”, concluyó el fiscal.

La querella remarcó las imágenes de cámaras de seguridad

Por su parte, la querella acompañó el pedido del Ministerio Público, remarcando que las imágenes de cámaras de seguridad y las comunicaciones telefónicas ubican al imputado en el lugar y momento de los hechos. Además, subrayó que la investigación demostró la existencia de un único tirador.

La Defensa, en cambio, planteó que su cliente nunca estuvo presente en el sitio del crimen y que la investigación fiscal fue parcial. Cuestionó la falta de peritajes sobre una segunda arma mencionada por algunos testigos y señaló errores graves de investigación destinados a sostener una única hipótesis acusatoria.

La lectura del veredicto será el lunes

El equipo defensor también objetó la incorporación de un mapa presentado en la audiencia final, que mostraba un supuesto recorrido del acusado, alegando que esa prueba no pudo ser controlada. Asimismo, aportó comunicaciones y declaraciones policiales que —según su planteo— ubican al imputado en una comisaría del barrio Guido cuando se produjo el disparo fatal.

Antes de cerrar el debate, el tribunal permitió la intervención de la pareja de la víctima, quien se dirigió directamente al acusado. Con ese testimonio se dio por concluida la etapa de alegatos. La lectura del veredicto fue fijada para el lunes 11 de noviembre a las 8:30, en el mismo auditorio del Poder Judicial.