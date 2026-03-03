Crimen de Caracciolo en Viedma: La fiscalía pidió 8 años de prisión para el culpable

En una jornada marcada por testimonios cargados de emotividad y fuertes cruces técnicos, se desarrolló hoy en Viedma el juicio de cesura para determinar la pena que deberá cumplir el hombre declarado culpable de la muerte de Jonathan Caracciolo, ocurrida durante un tiroteo en una zona poblada.

Mientras la acusación pública y privada solicitaron el máximo rigor para la figura penal en juego, la defensa oficial cuestionó los agravantes y pidió una condena significativamente más baja.

Testimonios y reconstrucción del daño

La audiencia inició con la declaración de cinco testigos. La Fiscalía convocó a la pareja de Caracciolo y a dos de sus hijos, quienes brindaron un desgarrador relato sobre el impacto de la pérdida, describiendo a Jonathan como un pilar fundamental de la familia.

Por su parte, la defensa presentó a la actual pareja del imputado y a una trabajadora social, buscando acreditar el arraigo familiar del acusado y su rol dentro de su propio entorno.

El pedido de la Fiscalía: «Una conducta irresponsable»

El Fiscal del caso solicitó la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de homicidio culposo y portación de arma de guerra. En su alegato, destacó que, aunque se trate de un hecho sin intención de matar (culposo), la gravedad es extrema.

El fiscal subrayó el riesgo social, ya que el imputado disparó en una zona «densamente poblada», poniendo en peligro a niños y familias.

Hizo hincapié en la intimidación y el temor de los testigos, quienes solicitaron declarar sin la presencia del acusado.

También enfatizó que el hombre decidió portar un arma de guerra en la vía pública, lo que derivó en una «familia devastada».

Como único atenuante, la parte acusadora reconoció la falta de dolo (intención) en el homicidio, aunque aclaró que esto no relativiza la responsabilidad de quien «comprendía la criminalidad de sus actos».

La postura de la Defensa: Críticas al monto de la pena

Los defensores oficiales calificaron el pedido de la fiscalía como «desproporcionado», argumentando que 8 años es el mínimo previsto para un homicidio simple (doloso) y no para uno culposo. En consecuencia, solicitaron una pena de 3 años y 6 meses de prisión, que además debería unificarse con una condena que el hombre ya se encuentra cumpliendo.

Los principales puntos de la defensa fueron antecedentes: Cuestionaron que se mencionaran hechos cometidos por el acusado cuando era menor de edad, afirmando que legalmente debe ser considerado autor primario.

También mencionaron la falta de prueba y aseguraron que el «miedo social» mencionado por el Fiscal no fue probado ni forma parte de la conducta juzgada.

En sus argumento reiteraron que se trató de un hecho no planificado y que no hubo voluntad de provocar el fallecimiento de Caracciolo.

Próximos pasos

Tras escuchar los alegatos y el pedido de adhesión del abogado querellante a la postura fiscal, el Tribunal de Juicio dio por finalizada la audiencia. Se informó que la sentencia definitiva con el monto de la pena se dará a conocer durante la próxima semana.