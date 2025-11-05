Femicidio de Cecilia Strzyzowski: se entregó el abogado acusado de amenazar a un perito

El abogado Nicolás Boniardi Cabra, excolaborador de la defensa de Emerenciano Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se entregó este miércoles en la Fiscalía N°3 de Resistencia después de que la Justicia chaqueña ordenara su detención por haber amenazado a un perito del Gabinete Científico. La medida fue dispuesta por el Equipo Fiscal N°3, a cargo de la fiscal Rosana Soto, tras una denuncia presentada en las últimas horas.

La nueva detención del letrado se produjo apenas cinco días después de haber recuperado la libertad, ya que había sido arrestado durante el juicio por el femicidio de Strzyzowski, acusado de filmar a los integrantes del jurado popular, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

De acuerdo con fuentes judiciales, el abogado permanecerá alojado en dependencias de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, luego de que su titular recibiera un oficio “muy urgente” para disponer las medidas necesarias que permitieran su individualización y aprehensión inmediata.

Había sido arrestado por filmar al jurado

El conflicto que derivó en esta nueva causa se originó durante la pericia a su teléfono celular, ordenada por la Justicia el viernes pasado cuando se le concedió la excarcelación. El análisis buscaba determinar si efectivamente había grabado a los jurados durante la audiencia. Sin embargo, según trascendió, Boniardi habría amenazado al perito que intentaba realizar el examen técnico, motivo por el cual fue denunciado penalmente.

En ese contexto, el abogado se negó a entregar el PIN de acceso a su dispositivo, lo que llevó al juez de Garantías N°1, Javier Roy, a autorizar una apertura forzada. La pericia comenzó esta semana y, durante el procedimiento, se produjo el episodio de amenaza que volvió a complicar su situación judicial.

Cabe recordar que el primer arresto de Boniardi ocurrió durante la segunda jornada de selección del jurado en el juicio por el crimen de Strzyzowski. En aquella oportunidad, fue acusado de desobediencia judicial y perturbación de audiencias en concurso real, conforme a la Ley de Juicio por Jurados.

Tras ser indagado por la fiscal Ana González de Pacce, el abogado negó haber grabado a los candidatos a jurados y, dado que los delitos imputados no prevén penas privativas de libertad efectivas, se ordenó su excarcelación, por lo que fue liberado desde la Comisaría Cuarta de Resistencia cerca de las 20 del mismo día.

Tiene prohibido acercarse al juicio

Mientras tanto, continúa vigente la prohibición que le impide acercarse al juicio y participar en cualquier instancia del proceso. Las posibles sanciones profesionales que pudiera enfrentar serán analizadas por el fuero Contencioso Administrativo, encargado de evaluar si actuó con la debida lealtad, probidad y buena fe en el ejercicio de su labor.

Su excolega Ricardo Osuna, defensor principal de Sena, ya había marcado distancia. “No trabaja más conmigo”, afirmó la semana pasada antes de ingresar a la sala de audiencias. En el ámbito judicial, Boniardi es señalado por antecedentes de conducta controvertida y por situaciones previas que, según distintas fuentes, “no inspiran confianza”.

Las autoridades del tribunal confirmaron que el momento en que manipulaba el teléfono fue captado por las cámaras de seguridad. En esas imágenes, se observa el gesto que alertó al personal policial y motivó la intervención inmediata de la jueza Dolly Fernández, quien ordenó su retiro de la sala, el secuestro del dispositivo y su detención inicial. Ahora, con una nueva causa en curso, Boniardi vuelve a quedar tras las rejas, esta vez acusado de amenazar a un funcionario judicial.