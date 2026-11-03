Fuertes testimonios marcaron la cesura por el crimen de Agustín Troncoso: piden 12 años de prisión para el condenado en Cipolletti

Con pasajes de profunda emotividad y contundentes alegatos de las partes, se realizó este martes la audiencia de cesura en el marco de la causa por el homicidio de Agustín Troncoso. Durante la jornada, familiares y compañeros de trabajo de la víctima brindaron testimonios que expusieron las devastadoras consecuencias emocionales, de salud y económicas que afrontan tras la trágica pérdida del joven.

La primera en declarar ante el tribunal fue la madre de Agustín, una enfermera especializada en pediatría que debió suspender sus labores profesionales debido al deterioro de su salud tras el crimen. A su turno, los hermanos de la víctima dieron cuenta de transformaciones irreversibles en sus vidas, que incluyeron la pérdida de sus empleos, la necesidad de someterse a tratamientos psiquiátricos y la suspensión indefinida de un proyecto familiar: la construcción de su vivienda propia en un terreno donado por su madre en la zona de Las Perlas.

Finalmente, el jefe de la empresa de correo donde trabajaba Agustín dio detalles sobre su paso por la firma, destacándolo como una persona pacífica que supo ganarse el afecto de sus compañeros mediante el trabajo constante y la empatía.

Los alegatos y los pedidos de pena

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante la etapa de alegatos, el fiscal Martín Pezzetta remarcó la gravedad en la naturaleza de la acción desplegada por el agresor al asestar una puñalada certera en una zona vital. Asimismo, sostuvo que nunca existió un arrepentimiento sincero por parte del acusado, afirmó que este mintió al intentar fundamentar una legítima defensa inexistente y descartó la presencia de atenuantes de peso. Ante esto, solicitó además la prórroga de la prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Por su parte, la querella, en representación de la familia de Troncoso, adhirió en su totalidad al planteo de la fiscalía y requirió una pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo. La parte querellante hizo hincapié en la falta de empatía y el desprecio por la vida evidenciados por el imputado, sumado al calvario continuo que padece el entorno familiar.

En contraposición, la defensa particular solicitó la pena mínima contemplada por el Código Penal para este delito, fijada en 8 años de prisión, argumentando como pauta atenuante la falta de antecedentes penales del imputado.

El hecho juzgado

El crimen ocurrió la noche del 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:20 horas, en las inmediaciones de la calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto de esta ciudad. Agustín Troncoso se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en la vía pública junto a dos personas más cuando se desencadenó una discusión con el acusado.

Ambos descendieron del rodado y comenzaron a agredirse físicamente. En medio de la confrontación, el agresor extrajo un cuchillo de entre sus prendas y le asestó a Troncoso una puñalada en la zona de la axila derecha. La herida afectó órganos vitales y le causó la muerte de forma inmediata en el lugar, tras lo cual el atacante se dio a la fuga.

El acusado permaneció prófugo hasta enero de 2026, cuando fue detenido, imputado y puesto bajo prisión preventiva como autor del delito de homicidio simple.

Expectativa por el veredicto

Tras escuchar las exposiciones de las partes, el tribunal colegiado —integrado por las juezas Agustina Bagniole y Florencia Caruso Martín, y el juez Marcelo Gómez— dispuso prorrogar la prisión preventiva del imputado. Asimismo, los magistrados anunciaron que realizarán la lectura íntegra de la sentencia fijando el monto de la pena el próximo 11 de noviembre a las 13 en la sala 6.