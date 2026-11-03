Roca suspendió el Festival de la Sidra 2026 por El Niño: los motivos de la decisión

La Municipalidad de Roca resolvió suspender el Festival de la Sidra 2026 por el escenario climático previsto por El Niño para los meses entrantes. La decisión se tomó ante la posibilidad de que el fenómeno provoque lluvias intensas y tormentas en la región que dificulten la realización del evento.

En el comunicado oficial, el Municipio explicó que las condiciones climáticas requieren concentrar los recursos en la preparación ante posibles contingencias. «El fenómeno de El Niño presenta este año condiciones de intensidad extraordinaria, y la prioridad es concentrar los recursos en estar preparados para cuidar a los vecinos, la infraestructura urbana y los servicios esenciales», señalaron.

Festival de la Sidra en Roca: por qué decidieron cancelar la edición 2026

La medida se fundamenta en las precipitaciones registradas durante los últimos meses y en los pronósticos para el verano. Los informes de organismos especializados advierten sobre la posibilidad de lluvias abundantes, tormentas severas y otros fenómenos meteorológicos que podrían afectar al Alto Valle.

La municipalidad recordó que la Provincia del Neuquén también declaró la emergencia meteorológica ante los riesgos asociados a las condiciones climáticas.

Desde el Ejecutivo local indicaron que las consecuencias de las lluvias ya tienen impacto en el funcionamiento de distintas áreas municipales. Una de las más afectadas es la asistencia social, que incrementó las intervenciones para acompañar a familias perjudicadas por las precipitaciones.

Las tareas se realizan de manera articulada entre Defensa Civil y Desarrollo Social e incluyen la entrega de «colchones, frazadas y nylon». También aumentaron las horas extras del personal y el uso de maquinaria municipal, con mayores gastos en combustible, mantenimiento e insumos.

Roca conformará un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas

Otro de los trabajos que demandan más recursos es la limpieza de canales y alcantarillas, además de la recolección de residuos. Estas tareas son necesarias para prevenir anegamientos y garantizar el funcionamiento de los desagües pluviales.

Según detalló el Municipio, las acciones preventivas ya representan un incremento de aproximadamente 30% en los gastos de funcionamiento. Se trata de recursos extraordinarios que no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto municipal.

Frente a este panorama, el Gobierno de Roca anunció que avanzará en la conformación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas. La propuesta contempla coordinar el trabajo de las distintas áreas, anticipar posibles escenarios y organizar los recursos disponibles.

La puesta en marcha de este sistema requiere presupuesto y capacidad operativa. Desde el Municipio señalaron que los recursos son limitados y que deben priorizarse las necesidades vinculadas con la prevención.

El Municipio informó que los productores y proveedores que tenían previsto participar ya fueron notificados sobre la suspensión. Por el momento, el comunicado no detalló si habrá una reprogramación del festival para otra fecha.