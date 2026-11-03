Becas deportivas 2027 en Neuquén: cómo anotarse, requisitos y fecha límite para presentar la documentación

El Gobierno de Neuquén puso en marcha una nueva edición del Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, destinado a acompañar la trayectoria de atletas que integran seleccionados nacionales.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo que exige la preparación de alto nivel y contribuir al desarrollo de los deportistas locales.

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Según informaron desde la Provincia, las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. Podrán postularse quienes integren preselecciones o selecciones nacionales con proyección a competencias internacionales oficiales de carácter sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.

La documentación requerida deberá enviarse reunida en un único archivo PDF al correo deportesbecas@neuquen.gov.ar. El trámite puede ser realizado por el propio deportista, sus padres o la federación deportiva correspondiente a su disciplina.

Entre los requisitos a presentar se detallan: