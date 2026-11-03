Becas deportivas 2027 en Neuquén: cómo anotarse, requisitos y fecha límite para presentar la documentación
El Gobierno provincial anunció la apertura de inscripciones para el Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo técnico y acompañar la trayectoria de atletas que integran seleccionados nacionales. Conocé los detalles.
El Gobierno de Neuquén puso en marcha una nueva edición del Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, destinado a acompañar la trayectoria de atletas que integran seleccionados nacionales.
La iniciativa busca reconocer el esfuerzo que exige la preparación de alto nivel y contribuir al desarrollo de los deportistas locales.
Todo lo que necesitas saber de las becas deportivas 2027 en Neuquén
Según informaron desde la Provincia, las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. Podrán postularse quienes integren preselecciones o selecciones nacionales con proyección a competencias internacionales oficiales de carácter sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.
La documentación requerida deberá enviarse reunida en un único archivo PDF al correo deportesbecas@neuquen.gov.ar. El trámite puede ser realizado por el propio deportista, sus padres o la federación deportiva correspondiente a su disciplina.
Entre los requisitos a presentar se detallan:
- Aval deportivo: constancia de la federación provincial/nacional o certificado de designación de la Confederación Argentina como integrante de preselección o selección.
- Antecedentes: currículum con el detalle de las actuaciones provinciales, nacionales e internacionales de los últimos dos años.
- Documentación personal: foto del DNI con domicilio actualizado (del atleta y de los padres o tutores en caso de ser menor de edad), junto con el acta de nacimiento correspondiente.
- Información financiera y legal: constancia de CBU (del deportista o tutor), certificado de antecedentes penales provinciales y nacionales (tramitable en la web oficial de la Policía del Neuquén) y constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
- Planificación deportiva y salud: certificado de apto físico actualizado, calendario anual, objetivos a corto, mediano y largo plazo, y el programa de entrenamiento detallado con sus respectivos micro y macrociclos.
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