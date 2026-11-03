Roca asegura que por las lluvias subió 30% el gasto municipal: suspenden el Festival de la Sidra y desdoblan pago de sueldos

En las últimas semanas se multiplicaron las alertas por tormentas en el Alto Valle.

Ante las lluvias de los últimos meses y los pronósticos para el verano, el Municipio de Roca decidió suspender el Festival de la Sidra y decidió redireccionar esos recursos y capacidad operativa a prepararse para posibles contingencias climáticas. Las consecuencias de las tormentas incrementaron el gasto de funcionamiento del municipio 30% y para cubrir esta demanda se desdobló el pago de sueldos, mañana miércoles se abonará el 70% de los salarios y en los próximos cinco días hábiles se cancelará el 30% restante.



El Festival de la Sidra se iba a realizar el fin de semana del 14 y 15 de noviembre y su cancelación es una medida preventiva, se afirmó desde la intendencia que comanda María Emilia Soria.

«El fenómeno de El Niño presenta este año condiciones de intensidad extraordinaria, y la prioridad es concentrar los recursos en estar preparados para cuidar a los vecinos, la infraestructura urbana y los servicios esenciales», explicó la municipalidad.



«En los últimos meses se registraron precipitaciones importantes, y los pronósticos indican que esta situación podría continuar durante el verano. Los informes de organismos especializados advierten sobre la posibilidad de lluvias intensas, tormentas severas y otros fenómenos que podrían afectar a la región del Alto Valle. La Provincia del Neuquén, por su parte, declaró la emergencia meteorológica ante estos riesgos, lo que constituye un antecedente regional relevante», describió el municipio.



Desde la intendencia se aseguró que las consecuencias de las constantes lluvias de las últimas semanas «ya se sienten en el funcionamiento municipal«.



En este sentido, la intendencia indicó que las intervenciones de asistencia social articuladas entre Defensa Civil y Desarrollo Social aumentaron, principalmente para entregar colchones, frazadas y nylon a familias afectadas por las lluvias.

También «aumentaron las horas extras y las horas de uso de maquinaria municipal, con mayores gastos en combustible, mantenimiento e insumos. Se intensificaron la recolección de residuos y la limpieza de canales y alcantarillas, fundamentales para prevenir anegamientos y asegurar el funcionamiento de los desagües pluviales», resumió el municipio roquense en un parte de prensa.



En este sentido se señaló que «la prevención ya forma parte de la tarea cotidiana del Municipio y exige recursos extraordinarios no previstos que representan aproximadamente un 30% de incremento en los gastos de funcionamiento».

Según se indicó a Diario RÍO NEGRO desde el municipio, en los últimos dos meses hubo casi 20 alertas meteorológicas. «En cada alerta se monta guardia y se implementa operativo. Si cae fin de semana/feriado se incrementa aún más el costo de abordaje», se remarcó.



Desde la gestión de María Emilia Soria se indicó que «el Municipio considera necesario fortalecer y ordenar su capacidad de respuesta. Por eso avanzará en la conformación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas, que permita coordinar las distintas áreas, anticipar escenarios, organizar recursos y actuar con mayor eficacia ante contingencias meteorológicas».



Poner en marcha y sostener este sistema requiere presupuesto disponible y capacidad operativa. Los recursos municipales son limitados y, ante una situación excepcional, es necesario tomar decisiones con anticipación. En ese marco debe entenderse la cancelación del Festival.



Con este contexto como base, el Municipio informó este martes que el miércoles 4 de noviembre se efectivizará el 70% del pago de todos los haberes correspondiente al mes de Octubre de 2026. El 30% restante se abonará en los próximos 5 días hábiles.

«Herramienta financiera excepcional»



«Todos los haberes de octubre se pagan completos. El desdoblamiento es una herramienta de administración financiera excepcional, que Roca no había usado hasta ahora y que se utiliza en distintos ámbitos públicos», indicaron desde la municipalidad ante la consulta de este diario.

Además se explicó que el desfasaje de financiamiento es temporario y hacia adelante las perspectivas son distintas.