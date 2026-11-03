De Neuquén a ver al papa León XIV: la esperanza de los casi 400 jóvenes que viajan en colectivo

Tras 39 años un Sumo Pontífice vendrá a Argentina. El último antecedente fue la gira de Juan Pablo II. Por este motivo el anuncio de la visita del papa León XIV despertó gran expectativa en todo el país. Neuquén no fue la excepción. Desde la Diócesis local se organizaron viajes para participar de este evento histórico y la cuenta regresiva transita su tramo final.

Desde la provincia saldrán varias delegaciones, muchas de ellas compuestas por mayoría de jóvenes. “Están entusiasmados. Con incertidumbre por lo que será. Cuando surgió lo de la operación del papa lejos de bajonearse se unieron para rezar. Cada caminar vale la pena”, expresó el sacerdote Alberto Lagos del norte neuquino, resumiendo la emoción de lo que acontecerá en pocos días.

Ver al papa León XIV en noviembre: un viaje que comenzó de antes

El sacerdote contó que desde la Pastoral Juvenil se organizó para que “puedan participar todos”. En diálogo con Diario RÍO NEGRO precisó que saldrán el próximo domingo siete colectivos con destino a Buenos Aires. Alrededor de casi 400 personas. Irán jóvenes y asesores de 14 a 35 años de todas las zonas de la provincia. Dos de los colectivos serán con fieles del norte neuquino.

Lagos resaltó que el camino inició ya desde la preparación. “No van solo a un evento. Han estado trabajando fichas sobre el papa y a qué viene. Hay un andar previo. Saben a lo que van”, explicó.

Lagos, quien es además asesor de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Neuquén, comentó que “cada grupo fue haciendo actividades para reunir dinero para viajar. Se hicieron ventas de pollo, empanadas, locro, rifas, bingos. El objetivo también fue que cada grupo fortalezca la unidad y el trabajo en equipo”.

El sacerdote marcó que la visita del papa “crea estos espacios sanos y que hacen que estemos más unidos. Celebrar la vida. Estar al servicio. Es una caricia al alma. Es ser parte de este momento histórico”.

“Los jóvenes son inalcanzables en la creatividad. Con su alegría y entusiasmo”, agregó.

Según el cronograma, llegarán el 9 de noviembre a Capital Federal y participarán en la misa que habrá en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También el grupo visitará durante su estadía la Basílica de Luján y el martes a la noche estarán en la vigilia de jóvenes que se hará el martes por la noche. En todos los casos se esperan actividades multitudinarias.

El sacerdote comentó que también en Neuquén se organizaron viajes desde la Pastoral Misionera y desde el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana (MJVC), entre otros. Algunos también lo hicieron de forma particular.El objetivo es el mismo. Asistir a algunas de las múltiples actividades que incluirá el itinerario del papa en el país del 8 al 11 de noviembre en CABA, en territorio bonaerense y en la provincia de Córdoba.

En la recepción y en la vigilia con el papa León XIV

Una de las neuquinas que viajará a ver a León XIV será Victoria Irilli, integrante del MJVC. Detalló que del movimiento habrá una delegación de cuarenta personas entre jóvenes y adultos que partirán desde Neuquén. Pertenecen a diferentes comunidades parroquiales. En su caso saldrán el viernes 6 de noviembre a las 18 de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Previo a ser partícipes de las actividades por la visita del papa estarán en una Convivencia Nacional en San Justo.

Comentó que el día de la misa que se hará en el Monumento a los Españoles irán a la madrugada para «estar lo más cerquita posible», previendo que asistirá una multitud.

Irilli resaltó una noticia que los llenó de alegría. Cinco de los adolescentes fueron invitados a participar del recibimiento al papa en Buenos Aires. Entre ellos, su hijo Pedro, de 8 años. «Tuvo la gracia que vivirá esa situación muy privilegiada. «Está muy emocionado. Nosotros, muy felices», expresó.

En el camino de preparación abordaron con unas fichas propuestas por la Conferencia Episcopal Argentina. «Tuvimos encuentros virtuales haciendo dinámicas lecturas que nos invitaban a reflexionar», dijo. Describió que el camino fue con «hermandad y fraternidad».