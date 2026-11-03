Cutral Co y Plaza Huincul aplican la rebaja del 30% en la energía eléctrica

Hasta el próximo 15, los usuarios residenciales de Cutral Co y Plaza Huincul que son abastecidos por la cooperativa Copelco, ya pueden adherirse a la Tarifa Neuquina. Accederán así al descuento del 30% en sus facturas domiciliarias.

El trámite es virtual, sin embargo aquellas personas que no cuenten con un dispositivo digital se pueden acercar hasta el edificio central de Copelco para concretarlo.

Después de conocido el anuncio que hizo el gobernador Rolando Figueroa, junto a los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, de Plaza Huincul, Claudio Larraza y al presidente de Copelco, Máximo Cisneros, se implementó el mecanismo de adhesión.

En Cutral Co y Plaza Huincul hay alrededor de 25 mil personas asociadas a la cooperativa que presta el servicio eléctrico. La cifra engloba a la totalidad de los usuarios, por lo que los residenciales son un poco menos. Los titulares de los medidores de energía accederán a la reducción del 30% en las facturas. Deben ingresar a https://rub.copelco.coop/ y llenar los datos.

La llamada Tarifa Neuquina apunta a obtener un descuento únicamente a quienes “son titulares de servicios de energía y con datos actualizados”, se informó desde la cooperativa local. Otro de los requisitos es que cada titular podrá inscribirse “por única vez, por lo que solo se tomará en cuenta la primera” anotada. Una vez realizada la inscripción, no se podrá modificar el suministro ni transferirlo a otro.

Se fijó como plazo máximo para anotarse el 15 de cada mes y la rebaja impactará al siguiente. Una vez hecho el trámite, la cooperativa cotejará los datos, y corroborará si se corresponden con los registros. El beneficiario deberá estar al día con el pago.

Hay que estar al día

Por otra parte, la entidad informó que la reducción se aplica desde la fecha de inscripción y no tiene plazo determinado. A la vez se refirió que la reducción no es retroactiva y se aplica solo desde la aceptación de la inscripción en adelante. No se generarán reintegros ni descuentos sobre períodos anteriores.

El beneficio se dará de baja si, por ejemplo, no se mantiene al día el pago de la factura o ante cualquier cambio por parte del titular, sin previo aviso.

Para confirmar que se accedió al beneficio, cada usuario recibirá un correo electrónico en la casilla informada en el formulario. En el caso que las personas no tengan posibilidad para acceder a un dispositivo y hacer la inscripción digital, pueden acercarse personalmente a la sede central de la cooperativa Copelco.

La institución estimó que el número de asociados ronda los 25 mil. La posibilidad de avanzar en el descuento del 30% obedeció al convenio que firmó Provincia y los municipios. Cada uno de los estados se hará cargo del 10% para llegar al beneficio.