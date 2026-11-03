Causa Comarsa: ordenaron una nueva audiencia para decidir si habrá suspensión del juicio por el basurero petrolero

La montaña de contaminantes peligrosos en el distrito 6, se redujo desde que se reactivó el traslado en 2025 (foto Oscar Livera)

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) hizo lugar en forma parcial, al planteo de las defensas de los empresarios de Comarsa que reclaman suspender el juicio (a prueba por tres años), con ofrecimiento de beneficios a la comunidad. Mientras el superior resolvía, se hizo la audiencia de control de acusación y la oficina judicial (Ofiju) fijó el inicio del debate oral y público para el 15 de marzo. El fallo del TSJ fue que se convoque a una nueva audiencia para volver a discutir la probation.

El fallo del TSJ tuvo en cuenta, precisamente, que cuando la causa se elevó a juicio para ser debatida en marzo, se sobreseyó a los empresarios del delito de defraudación. El proceso mantuvo la acusación por el delito de contaminación peligrosa para el ambiente, en Parque Industrial Neuquén.

La definición del TSJ involucró hacer una nueva audiencia en la que un juez de garantías deberá definir si están dadas las condiciones para una probation.

«La definición no anuló la elevación a juicio, retrotrae la situación al pedido de hacer la suspensión del juicio a prueba, pero no a la etapa procesal anterior. Es confuso, así es que evaluaremos la propuesta de la defensa», dijo el fiscal Maximiliano Breide Obeid, en diálogo con el diario Río Negro.

Recordó que la causa «ya está en etapa de juicio, el TSJ remitió la causa a un juez de garantías y no al juez del juicio, sin anular la elevación a juicio con fecha vigente, así es que es compleja la situación y la estamos evaluando», sostuvo Breide Obeid.

Por su parte, los defensores de los acusados (el dueño y dos ex gerentes de la firma que no se pueden identificar por orden judicial) se mostraron conformes con la definición del TSJ.

Gonzalo Rodríguez, abogado de uno de los coimputados dijo que «al haber el sobreseimiento de un delito, el análisis cambió. Nos parece una salida adecuada, porque ordena hacer nuevamente una audiencia. Indefectiblemente deberá ser antes del 15 de marzo, por eso nosotros habíamos pedido que se suspendiera el control de acusación hasta que lo definiera el TSJ», recordó el apoderado.

La fiscalía de delitos ambientales destacó que el veredicto de la sala penal confirmó que la fiscalía tuvo razón en cuestionar la probation, que inicialmente fue concedida por un juez de garantías y luego fue revocada por un tribunal de Impugnación, hasta que la queja llegó al TSJ.

El fiscal dijo que en la nueva audiencia, evaluarán si la propuesta de la defensa «es seria», ya que de lo contrario insistirán en que se realice el juicio.

«Lo hablaremos con las querellas. Acá buscamos lo que es mejor para Neuquén: que la oferta no sea cumplir con lo que no habían cumplido: que sea beneficioso para la provincia, para el medio ambiente y la sociedad de Neuquén: se exigió el retiro, la remediación y la reparación social ambiental; si es así, lo podremos estudiar», adelantó Breide Obeid.

Con el ordenamiento de una nueva audiencia ante otro juez, las partes discutirán si corresponde o no otorgar el beneficio de la probation y, en ese caso, bajo qué condiciones.

Qué ofrecen los empresarios

Consultado por el diario Río Negro, el defensor Gonzalo Rodríguez recordó que la probation es un derecho de los imputados y laa salida alternativa cuando hay daño ambiental: de reparar el medio ambiente y «no perseguir la imposición de la pena a toda costa», dijo.

«Nuestro defendido ( al igual que el otro gerente acusado), ya están desvinculados de Comarsa, no pueden asumir una obligación como la remediación o la limpieza del predio porque ya no tienen la posición de gerentes de la compañía; veremos qué ofrecimiento hacer para acompañar a Comarsa en el cumplimiento de esto», aseguró Rodríguez.

Según el letrado, además del traslado que supervisa la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, se estaría cumpliendo con el proceso de remediación del suelo.

La fiscalía aseguró que «vamos a hacer una nueva inspección, vimos el traslado de material y que hay biopilas, pero la contaminación real en el predio se conocerá cuando podamos determinar qué hay abajo de la superficie», insistió.

El lugar con una montaña de contaminantes está ubicado en el D6 del Parque Industrial, lindero a una urbanización de más de 400 lotes cuya entrega está paralizada debido a que cuando se acopió sin tratar el material peligroso en una montaña voluminosa, la empresa avanzó sobre terrenos municipales y tiró toneladas del residuo hasta sobrepasar la calle Soldi y el espacio destinado a los nexos de la conexión de los servicios para los lotes. En total el desarrollo urbano supera los 1000 lotes con servicios en el sector.