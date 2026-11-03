YPF y la Municipalidad de Sierra Grande impulsan la puesta en valor del Entorno Serrano Río Negro

La iniciativa busca impulsar la diversificación productiva y el turismo de naturaleza. Foto gentileza.

YPF y la Municipalidad de Sierra Grande suscribieron un convenio de colaboración para impulsar el proyecto “Puesta en Valor del Entorno Serrano de Sierra Grande: Naturaleza, Cultura e Identidad para el Desarrollo Sostenible”, orientado a preservar y valorizar el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la localidad.

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio natural y cultural de Sierra Grande como un activo para el desarrollo del territorio, fortaleciendo el turismo de naturaleza y generando nuevas oportunidades que contribuyan a la diversificación productiva y al desarrollo local sostenible.

De esta manera, se da continuidad al trabajo previo desarrollado por Fundación YPF junto con la Municipalidad de Sierra Grande, que incluyó un proceso de planificación territorial y una asistencia técnica específica para el desarrollo turístico de Sierra Grande y Playas Doradas.

Estos antecedentes permitieron identificar al turismo de naturaleza y a la puesta en valor del entorno como oportunidades para acompañar la diversificación productiva y el desarrollo sostenible de la localidad.

El proyecto contempla el desarrollo de senderos interpretativos autoguiados, señalética ambiental y cultural, miradores, mejoras de accesos, equipamiento y espacios de descanso, además de acciones de educación ambiental e interpretación del patrimonio. Para acompañar su implementación, YPF realizará un aporte de US$ 130.000.

La Municipalidad de Sierra Grande tendrá a su cargo la ejecución administrativa, técnica y operativa del proyecto, mientras que YPF y el Municipio articularán las acciones necesarias para su adecuada implementación.

De esta manera, la iniciativa permite avanzar desde la planificación hacia intervenciones concretas en el territorio, poniendo en valor los activos naturales y culturales de Sierra Grande y fortaleciendo su potencial como motores de nuevas oportunidades de desarrollo local sostenible.