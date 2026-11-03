Choele Choel subasta 56 terrenos desde $10 millones: uno tiene 1,6 hectáreas y está sobre la Ruta 22

La Municipalidad de Choele Choel subastará 56 terrenos municipales en dos jornadas durante noviembre. Los precios de base van desde los $10.552.710 hasta los $381.624.900, según el listado elaborado por el Colegio de Martilleros de Río Negro.

Los remates se realizarán el viernes 6 y el viernes 13 de noviembre, a partir de las 10. Para cada fecha se fijaron valores diferentes: en la primera jornada, los precios parten de $15.597.292, mientras que en la segunda comienzan en $10.552.710.

Entre los inmuebles incluidos hay parcelas urbanas de entre 295 y 613 metros cuadrados, un terreno de más de 1.082 metros cuadrados y una propiedad de casi 1,7 hectáreas sobre la Ruta Nacional 22.

Cuánto vale el terreno más grande, cerca de la Ruta 22

El inmueble de mayor superficie es el identificado como quinta 036, se encuentra en un sector de servicios de ruta. Tiene 16.694,45 metros cuadrados, equivalentes a casi 1,7 hectáreas, y está ubicado sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías del sector de RTO Choele Choel.

Para la subasta del 6 de noviembre, su valor de base es de $381.624.900. En la jornada del 13, en cambio, partirá de $265.562.430.

A cuánto se subastarán los terrenos entre 300 y 600 m2 en Choele Choel y dónde se encuentran

La mayoría de los terrenos se encuentran distribuidos en distintos sectores del barrio Alma Fuerte, en Choele Choel. Entre las referencias de ubicación aparecen las calles Alfonsina Storni, General Villegas, Almirante Brown y Juan de Urquiza.

Particularmente, en la manzana 159, ubicada en el sector de las calles Alfonsina Storni y General Villegas, se subastarán 16 lotes. Las parcelas tienen superficies que van aproximadamente de 300 a 404 metros cuadrados.

En tanto, en la manzana 272, cerca de las calles Almirante Brown y Juan de Urquiza, habrá otros 18 terrenos. En este sector, las superficies rondan entre los 380 y los 640 metros cuadrados.

La oferta incluye además un lote de aproximadamente 1.082 metros cuadrados en la manzana 273, ubicada junto a la manzana 272. A su vez, en la manzana 274, en las inmediaciones de Alfonsina Storni y de las manzanas anteriores, se ofrecerán 20 parcelas, con superficies aproximadas de entre 325 y 530 metros cuadrados.

En el grupo de terrenos de entre 295 y 400 metros cuadrados, los precios para el remate del 6 de noviembre van de $17.325.300 a $22.911.825 dependiendo la ubicación. Para la jornada del 13, los valores iniciales se ubican entre $10.552.710 y $14.463.278.

También hay parcelas de entre 400 y 500 metros cuadrados. En este rango, los valores de base oscilan entre $22.954.170 y $25.530.810 para la primera fecha, mientras que para la segunda van de $14.492.919 a $16.296.567.

Los terrenos de mayor superficie, de entre 500 y 613 metros cuadrados, tienen precios iniciales que van de $25.718.325 a $29.905.515 para el 6 de noviembre. En la subasta del 13, en tanto, los valores se ubican entre $16.427.828 y $19.358.861.

A estos lotes se suma una parcela de 1.082,40 metros cuadrados, cuyo precio de base fue fijado en $53.792.490 para la primera jornada y en $36.079.743 para la segunda.