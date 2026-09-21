Fugó tras romper su tobillera electrónica y le dictaron prisión preventiva en Neuquén

La fiscalía imputó por evasión y daño calificado a M.E.H., un hombre que cumplía prisión domiciliaria en la ciudad de Neuquén y se dio a la fuga tras inutilizar el dispositivo de monitoreo. Ante el inminente riesgo procesal, la Justicia revocó el beneficio y ordenó dos meses de prisión preventiva en un establecimiento carcelario.

Un escape alertado por el sistema de monitoreo

El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre cerca de las 5:35 de la madrugada. Según expuso la fiscal del caso, Valeria Panozzo, el imputado dañó la tobillera electrónica que llevaba colocada, la abandonó en la vivienda y huyó del lugar.

La interrupción repentina de la señal activó la alarma de la Unidad de Dispositivos Electrónicos de la provincia. Personal policial acudió de inmediato al domicilio y constató que el hombre ya no se encontraba allí.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada el sábado, Panozzo calificó la conducta de M.E.H. como evasión en concurso ideal con daño calificado, al haber dañado un bien de uso público estatal.

Para sostener la acusación, la fiscalía presentó testimonios de los efectivos policiales que constataron la fuga en el domicilio, la declaración de un testigo presencial del procedimiento, informes del personal policial que dio aviso a la Fiscalía.

También se presentó el reporte técnico de la Unidad de Dispositivos Electrónicos sobre las señales emitidas por la tobillera antes de dejar de funcionar.

Un historial de reiterados incumplimientos

Al solicitar la revocación de la prisión domiciliaria, la fiscal remarcó la necesidad de evaluar este nuevo hecho a la luz del prontuario procesal de Hernández.

El 27 de julio se le formularon cargos por dos robos y un hurto. La fiscalía solicitó prisión preventiva por peligro de fuga, pero el juez interviniente fijó la medida por 15 días y, el 5 de agosto, la flexibilizó para concederle la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Según la fiscalía el 15 de septiembre sumó una formulación de cargos por un hurto agravado por escalamiento cometido en junio, además de hechos vinculados a encubrimiento por receptación dolosa.

El imputado registra declaraciones de rebeldía previas, incumplimiento de reglas de conducta, una suspensión de juicio a prueba revocada, una condena de ejecución condicional y otras investigaciones en curso.

La decisión del juez: prisión preventiva efectiva

Panozzo argumentó que la fuga confirmó el riesgo manifiesto de no sometimiento al proceso, demostrando que la medida atenuada resultó insuficiente para garantizar su sujeción a la ley.

Por su parte, la defensa argumentó que Hernández se alejó de la vivienda tras haber sido víctima de un incidente durante la madrugada que le causó temor, por lo que solicitó mantener la prisión domiciliaria.

El juez de garantías rechazó el planteo de la defensa y dio la razón al Ministerio Público Fiscal: revocó la prisión domiciliaria y dictó la prisión preventiva por un plazo de dos meses. Asimismo, dejó sin efecto la declaración de rebeldía dictada el día previo, dado que el acusado fue aprehendido para la realización de la audiencia.