Intento de robo en Cipolletti: lo condenaron a 7 años y medio por disparar y herir a un vecino

Un hombre fue condenado a siete años y medio de prisión efectiva por un intento de robo ocurrido en el barrio San Lorenzo de Cipolletti, durante el cual una víctima recibió un disparo en el cuello. El acusado admitió su responsabilidad durante una audiencia realizada en el Foro Penal y comenzó a cumplir la pena de manera inmediata.

El tribunal integrado por Marcelo Gómez, Julio Sueldo y Agustina Bagniole declaró al hombre penalmente responsable como coautor del delito de «robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves», en concurso ideal con portación ilegítima de arma de fuego.

El asalto fue en julio

Según informó el fiscal Guillermo Ibáñez, el hecho ocurrió el 26 de julio alrededor de las 20:40, cuando una pareja llegaba en una camioneta a su vivienda de calle Río Gallegos, en el barrio San Lorenzo.

De acuerdo con la acusación, el condenado llegó junto con una mujer que hasta el momento no fue identificada. Ambos ingresaron al vehículo, que estaba en marcha, trabaron las puertas e intentaron apoderarse de la camioneta.

Durante una maniobra en reversa, el rodado se detuvo. En ese momento, el hombre que intentaba evitar la sustracción golpeó con un elemento el vidrio del lado del conductor.

Siempre según la acusación, desde el interior del vehículo el imputado efectuó un disparo con un arma calibre .22 que impactó en el cuello de la víctima. Después, ambos sospechosos descendieron por la ventanilla del conductor y escaparon a pie en dirección al barrio La Paz.

La investigación vinculó el arma con el ataque

El acusado fue detenido el 28 de agosto, casi un mes después del hecho. La investigación incluyó un allanamiento en el que se secuestró un arma de fuego.

Las pericias balísticas y los análisis comparativos entre los proyectiles y una vaina servida determinaron que se trataba del mismo artefacto que habría sido utilizado durante el intento de robo.

Además, un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estableció que el hombre no estaba autorizado como usuario del arma.

Las víctimas aceptaron el procedimiento

La defensora oficial Silvana Ayenao prestó conformidad con el hecho, la calificación legal y la pena acordada. El acusado también aceptó esos términos.

Las víctimas, por su parte, dieron su consentimiento para resolver el proceso mediante esta modalidad y aceptaron la pena propuesta, aunque decidieron no participar de manera presencial en las audiencias.

Ya comenzó a cumplir la condena

El hombre tenía antecedentes penales computables y había terminado de cumplir una condena de cuatro años de prisión efectiva en mayo pasado. Por ese motivo, el tribunal lo declaró reincidente.

Además de los siete años y medio de prisión, quedó inhabilitado para gestionar la tenencia de armas por el doble del tiempo de la condena. También deberá afrontar las costas procesales.

Tras la renuncia a los plazos procesales para recurrir la sentencia, fue puesto a disposición del Servicio Penitenciario Provincial y comenzó a cumplir la pena.