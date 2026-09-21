Roca define los primeros cambios para su Centro Comercial Abierto: qué calles abarca

El proyecto del Centro Comercial Abierto de Roca avanzó hacia una nueva etapa. La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) presentó al Municipio el anteproyecto elaborado por Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y ahora el Ejecutivo deberá elaborar un plan maestro para definir cómo se aplicará en la ciudad. El diagnóstico plantea intervenciones de alto impacto y bajo costo.

En Daniela Tauro, presidenta de la CAIC, explicó que el área general definida comprende desde San Juan hasta Mendoza y desde Canal Grande hasta Alsina. Sin embargo, la intención es comenzar por un sector más reducido y avanzar progresivamente.

«La idea es empezar a intervenir sobre Avenida Roca, desde el Canalito a la plaza, y Tucumán desde Neuquén a Buenos Aires», detalló Tauro.

La calle Tucumán entre Neuquén y Buenos Aires será una de las primeras en ser intervenidas. Render: CAIC.

Cómo será la primera etapa en Roca

La propuesta todavía no es el proyecto definitivo. «Lo que nosotros enviamos es el anteproyecto que nos envió CAME y el Municipio será el encargado de elaborar un plan maestro de acuerdo a la realidad de la ciudad», explicó la dirigente.

A partir de ese trabajo se definirán las primeras intervenciones. «Una vez que el Municipio elabore el plan maestro se podrá empezar a intervenir en una o dos esquinas y a partir de ahí empezar avanzando«, señaló.

Entre las primeras acciones previstas aparecen la poda de árboles, la corrección de luminarias y la limpieza de postes y paredes. Tauro también mencionó las pegatinas que hay en distintos sectores: «Eso también va a dar mucha más visibilidad al centro comercial». El comunicado de la CAIC confirmó estas tareas como parte de los primeros pasos.

Render: CAIC.

La iniciativa no apunta solamente al espacio público. «Tiene que haber un trabajo en conjunto», sostuvo Tauro. La CAIC continuará con capacitaciones y prevé sumar herramientas vinculadas con el comercio y las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y estrategias para potenciar el consumo.

«Los comerciantes también tendrán que ver qué es lo que se puede hacer desde su lugar, desde su vidriera, desde sus espacios», Daniela Tauro, presidenta de la CAIC.

Tauro destacó además que CAME continuará asesorando durante el proceso y que el Municipio mostró predisposición para avanzar. «Los vimos muy predispuestos y con muchas ganas de empezar este proyecto y también de trasladarlo a distintos sectores», afirmó.

En paralelo, la CAIC impulsa una campaña comercial por el Día de la Madre junto con la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, que tendrá más de $9 millones en premios. “Se pueden sumar todavía a esa convocatoria”, señaló Tauro y explicó que además de los premios para los clientes, también habrá beneficios para los comercios: se otorgará un premio especial al local donde salga el primer premio y otro al comercio que reúna la mayor cantidad de clientes participantes.