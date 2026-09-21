Colectivos eléctricos en Neuquén: inauguraron una nueva línea que recorrerá la costa ribereña

La nueva línea contará con 40 paradas y cubrirá todos los balnearios de la ciudad. Foto: Cecilia Maletti.

La Municipalidad de Neuquén presentó este lunes la nueva línea de colectivos eléctricos del sistema COLE, que recorrerá toda la costa ribereña de la capital.

El acto oficial de inauguración se realizó esta mañana en la Isla 132. Desde el municipio detallaron cuál será el recorrido y cuántas paradas realizará.

«Fortalecen la consolidación de Neuquén como ciudad turística»

«Hoy ya estamos inaugurando la línea 33 que va a unir el balneario Valentina Brun de Duclot con Península Hiroki, intercalando por todos los balnearios de la ciudad«, precisó el secretario de Transporte, Mauro Espinosa.

Contó que durante el último mes 14.000 pasajeros utilizaron la línea 32, que conecta el Parque Norte con la Península de Hiroki. Explicó también que las ocho unidades que estaban destinadas a ese recorrido ahora se distribuyen entre ambos servicios: cinco buses para la línea 32 y tres para la nueva línea 33.

Anunció también: «La línea 32 se va a extender hoy hasta la calle Chocón, en la intersección habilitada hasta ahora. En unos días más, poquitos días más, ya vamos a llegar a la intersección con el río Neuquén con Figueroa y también a Aguado«.

Las unidades 100% eléctricas funcionarán diariamente en el horario extendido de 8:00 a 20:00. Tendrán capacidad para 20 personas, 10 sentadas y 10 paradas, y circularán a 45 kilómetros por hora.

Además, la nueva línea contará con 40 paradas y cubrirá todos los balnearios de la ciudad. El recorrido incluirá también tres garitas ubicadas en Valentina Brun de Duclot, la Isla 132 y la Península de Hiroki.

Foto: Cecilia Maletti.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, aseguró: «Es una línea que va a recorrer los 35 km de paseo costero con una frecuencia cada 45 minutos«.

Destacó también la importancia de contar con la nueva línea funcionando antes del inicio de la temporada de verano, prevista para el primero de noviembre.

«Esta línea 32 y 33 fortalecen la consolidación de la ciudad de Neuquén como ciudad turística. Por supuesto, después se le suman los buses turísticos, pero estas líneas son fundamentales», sostuvo.