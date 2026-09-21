La UNCo tiende puentes con La Neuquinidad y sube la presión por el presupuesto universitario 2027

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) llevó hoy su reclamo por una partida presupuestaria mayor a las legisladoras de La Neuquinidad en el Congreso de la Nación, la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira.

El planteo fue para que defiendan, al analizar el proyecto de presupuesto que envió el gobierno de Javier Milei para 2027, la partida de 11 billones de pesos que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el funcionamiento de las universidades nacionales.

«Un nuevo ajuste sobre las universidades»

Según informó la casa de altos estudios, que estuvo representada por el rector Christian Lopes y la virrectora Lorena Higuera, el texto enviado por la administración libertaria incluye una asignación de apenas 7,3 billones de pesos, cifra que fue catalogada como «un nuevo ajuste sobre las universidades».

Corroza, por su parte, valoró el encuentro en un mensaje difundido luego en redes sociales y afirmó que en el espacio provincial «tenemos una línea clara» para «defender los intereses de Neuquén, cuidar lo que es nuestro y generar oportunidades para los neuquinos«.

«La UNCo es parte fundamental de ese camino», dijo la senadora, quien llegó acompañada por su colega de Diputados; la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la municipalidad de Neuquén, Luciana De Giovanetti, y el subsecretario de Atención Ciudadana del gobierno de Rolando Figueroa, Alberto Vivero.

Las autoridades universitarias hicieron hincapié en la compleja situación financiera que atraviesan. Remarcaron que el monto reclamado no es arbitrario, sino que responde a los parámetros de la ley de Financiamiento Universitario que no se está cumpliendo y a las necesidades básicas para que las instituciones educativas funcionen.

El pedido del Consejo Superior

Desde la UNCo aseguraron que las legisladoras «asumieron el compromiso de trabajar para conseguir la mayor cantidad de recursos posibles para las universidades«, razón por la cual se les entregó una carpeta «con toda la información que necesitan para defender el presupuesto del CIN».

La reunión, que se desarrolló este lunes en la sede de Neuquén capital, fue englobada en la estrategia que definió el Consejo Superior en la última sesión donde aprobó una declaración en contra del proyecto girado por el Gobierno la semana pasada a la Cámara de Diputados.

Esa asamblea también facultó al cuerpo directivo de la UNCo a gestionar el apoyo legislativo necesario para sostener el presupuesto de 11 billones de pesos.

Por la universidad también formaron parte de la cita la coordinadora de Gabinete, Eugenia Rodríguez, el secretario del Consejo Superior, Alejo Simonelli, y el secretario de Comunicación y Medios, Gerardo Bilardo.

Fuentes con acceso al encuentro explicaron que la intención de los referentes académicos es reunirse también con legisladores de Río Negro y sumar respaldo regional al pedido de fondos.