Feria del Libro en Centenario: presentan una obra para enseñar música a personas con discapacidad

«Aprendí de la diversidad que no somos todos iguales, ni en la diversidad: a cada quien los recursos artísticos le sirven de diferente manera» dijo Miriam Berensztein, autora del libro al que llamó «Cuadernos de actividades musicales para los docentes que trabajan en discapacidad«.

La presentación será el miércoles a las 19,30 en la Feria del Libro de Centenario, el día de la apertura de la feria librera. La obra profundiza en la experiencia de diez años de aprendizaje de la autora sobre cómo enseñar música a personas adolescentes y adultas, con grado mínimos y también complejos de discapacidad en cuanto a comunicar cómo incorporan la consigna, para avanzar en su ejecución musical.

«Fue una oportunidad que me dio la vida para enfrentar mis propios límites: porque como profe de música solo había aprendido a enseñar a las infancias, entonces, fui entendiendo cómo hacerlo con personas adultas y con la ayuda de las mamás de los estudiantes que no pueden hablar y se comunican de otra manera, comencé a abordar la enseñanza de instrumentos a quienes tienen la música como única manera de expresarse», explicó.

Durante dos años sistematizó más de una década de esta experiencia en talleres en diferentes instituciones y surgió con formato de libro, la obra destinada a docentes. Prefiere no hablar de herramientas para el abordaje en la planificación de la estrategia pedagógica, sino de recursos para dar y compartir. «No tiene teoría musical, es de actividades, para aplicar en grupos y empezar desde el lugar que el grupo lo necesite», explicó.

Miriam es médica veterinaria que también se dedicó casi 25 años a la docencia de biología en secundarios. Luego de estudiar música, encontró en los talleres de iniciación musical para adolescentes y adultos con discapacidad, una experiencia que buscará compartir a través del libro.

«Con los años acumulé recursos didácticos y surgió la idea de escribirlos: cuando me sentí más ducha asumí compromisos con personas con discapacidad que no se podían comunicar con la palabra y entonces supe que tenía que debía empezar otra vez hasta encontrar cómo enseñarles para que encontraran cuál era su instrumento para decir con música, todo lo que tienen adentro», explicó.

Quien fue su compañero de vida, Mauricio Barreto (recientemente fallecido), corrigió el libro y ayudó en el armado del formato del cuadernillo; luego Milena Barreto colaboró en la perspectiva de discapacidad del texto y Alejandra Frascheri, orientó en aportes musicales, por lo que se encargarán este miércoles de la presentación de la obra.

Miriam Berenzstein presentará el cuaderno de actividades para enseñar música a personas con discapacidad (gentileza)

Este año, Miriam inició un nuevo taller abierto a todo público con discapacidad que se desarrolla en la Casa de la Cultura como parte de la oferta cultural de la comuna, con el nombre «Música sin fronteras».

La Feria del Libro en Centenario

La Feria del libro está organizada por la municipalidad de Centenario y ésta es su séptima edición. Se desarrollará los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre en la Casa de la Cultura con el lema «Letras en Movimiento».

La apertura será el miércoles 23 a las 10. La primera jornada estará destinada a escuelas primarias y contará con una experiencia inmersiva basada en La leyenda del guardián del bosque, a cargo de las bibliotecarias de las escuelas N.º 282 y 13, Azucena Maricel Carmona y Gisselle Erica Carmona. También participará el profesor Luis Ríos, conocido como “Payaso Barbita”.

Durante la tarde habrá propuestas vinculadas con la historia de la fruticultura en el Alto Valle, poesías y narraciones escénicas, además de una charla sobre la vida de José de San Martín. La jornada continuará con presentaciones de libros y cerrará con la participación del taller municipal de Flamenco.

El jueves 24 estará dedicado especialmene a los jardines de infantes, con propuestas ideadas para las primeras infancias y el viernes 25 los destinatarios serán estudiantes secundarios y adultos mayores. El sábado 26 la feria continuará con actividades abiertas a todo el público.

En cada jornada se presentarán libros, habrá una globa con libreros y editoriales además de un espacio infantil con atriles y materiales para dibujar y escuchar cuentos. No faltarán los espacios para las producciones artísticas, maratones de poesía y cuentos cortos. En el ingreso a la Casa de la Cultura se instalará una mesa de intercambio de libros, libre y gratuita, además de tres gazebos destinados a exhibir las mascotas recicladas realizadas por los jardines de infantes.