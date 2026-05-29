Funcionario que pasó por los gobiernos de Milei y Alberto Fernández quedó detenido: hallaron más de US$2,4 millones y drogas

El ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Facundo Leal, fue detenido durante un allanamiento realizado en su departamento de Palermo, en el marco de una investigación judicial que inicialmente buscaba esclarecer el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a la empresa estatal de telecomunicaciones.

Durante el operativo, encontraron cerca de US$650.000 en efectivo, además de dinero en otras monedas extranjeras, drogas sintéticas, ketamina y cocaína. Según trascendió, en otra propiedad ubicada en Mendoza se secuestraron aproximadamente US$1,7 millones más.

La investigación se tramita en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y bajo la fiscalía de Fernando Domínguez.

Leal estuvo al frente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández. Posteriormente fue designado en el ORSNA durante el gobierno de Javier Milei, cargo que ocupó hasta enero de este año.

De acuerdo a la investigación, el expediente comenzó por una denuncia vinculada al robo de equipos tecnológicos de ARSAT, pero con el avance de las pericias y el análisis de dispositivos secuestrados surgieron nuevas líneas relacionadas con presuntas irregularidades en contratos y posibles hechos de corrupción.

Los allanamientos realizados esta semana fueron entre 12 y 15 en distintos puntos del país. En el domicilio de Leal, además del dinero en efectivo, los investigadores encontraron casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis, cocaína y distintos elementos utilizados para fraccionamiento y consumo de sustancias.

También fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives, documentación, una balanza digital, bolsas tipo ziploc y un vapeador con aceite de cannabis.

La presencia de divisas de al menos siete países distintos —entre ellas dólares, euros, reales, pesos uruguayos y hasta chelines tanzanos— abrió una nueva línea de investigación sobre el origen y destino del dinero hallado.

Leal continúa detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias sobre los elementos secuestrados.

Con información de LN.