Golpes, encierro y amenazas: pidieron condena para acusado de violentos ataques a su expareja en Regina

El juicio contra un hombre de 29 años acusado de cometer múltiples delitos contra su expareja llegó a su etapa final el viernes pasado. La fiscalía solicitó al Tribunal Colegiado que lo declare responsable de cuatro hechos ocurridos en noviembre de 2023 en Villa Regina, que incluyen privación ilegítima de la libertad, violencia de género y agresión a la policía. La defensa, en cambio, pidió la absolución en la mayoría de los cargos, admitiendo únicamente el delito de desobediencia a una orden judicial. Esta semana, se conocerá la sentencia.

La lectura de la decisión de los jueces se fijó para este próximo miércoles 13 de agosto a las 11:00. Tras el fallo, la fiscalía adelantó que podría solicitar la extensión de la prisión preventiva que el imputado cumple desde el inicio de la investigación.

Qué pasó, según la acusación

Según la acusación, la víctima fue amenazada con armas, coaccionada y forzada a realizar un viaje a Tres Arroyos contra su voluntad. La fiscal destacó que no era la primera vez que el acusado ejercía control y encierro sobre la mujer, describiendo un patrón de violencia sistemática. Entre los testigos se incluyeron la propia víctima, su madre, una psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense, personal de la Oficina de Atención a la Víctima, y policías intervinientes.

La fiscal sostuvo que en uno de los episodios, el acusado agredió a efectivos del COER cuando intentaban intervenir, y obligó a su ex pareja a mentir para encubrirlo. “Todo respondía al ciclo de violencia que él ejercía sobre ella”, afirmó.

El defensor penal público argumentó que no está probada la existencia de un arma y que no hubo privación ilegítima de la libertad, sino una dinámica de pareja marcada por el consumo problemático de ambos. También señaló que en comunicaciones con allegados, la mujer nunca manifestó necesitar ayuda.

El juicio abarca cuatro hechos: lesiones leves calificadas y amenazas con armas; violación de domicilio, amenazas coactivas y privación de libertad agravada; atentado contra la autoridad agravado y lesiones a un policía; y desobediencia a una orden judicial. Todos los delitos están tipificados en el Código Penal argentino y se consideran en concurso real.

La fiscalía pidió que el Tribunal declare su responsabilidad penal en todos los cargos, mientras que la defensa insiste en reducir la condena al delito de desobediencia.

El próximo miércoles se conocerá si el tribunal acoge el pedido de la fiscalía o el de la defensa. La decisión definirá si el acusado continúa en prisión preventiva y enfrenta una condena por los delitos más graves, o si obtiene una reducción significativa de cargos.