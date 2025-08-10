Lo condenaron a 10 años de prisión por intentar ahogar a su ex y golpear a sus hijos en Neuquén

Intentó ahogar a su expareja y fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de femicidio.

Un tribunal colegiado de Neuquén condenó a 10 años de prisión efectiva a un hombre por un grave caso de violencia de género y familiar. La pena fue impuesta tras homologarse un acuerdo de determinación de condena por tentativa de femicidio y agresiones contra sus propios hijos.

El acusado, que había mantenido una relación de 17 años con la víctima y con quien tuvo cinco hijos, estaba separado desde 2023. En febrero de este año, agredió a dos de sus hijos y a su ex pareja con golpes de puño, provocando lesiones. Por este episodio inicial había recibido una suspensión de juicio a prueba.

Un hecho que ya había tenido un primer capítulo de violencia

Tan solo nueve días después, volvió a protagonizar un hecho de extrema violencia. Ingresó por la fuerza a la casa de su ex, forzó la cerradura, la tomó del cabello y la arrastró hasta el patio trasero, donde intentó ahogarla en una pileta de lona. La intervención de su hijo de 16 años y de vecinos evitó que consumara el crimen.

En julio, las partes arribaron a un acuerdo de responsabilidad por ambos hechos. Este viernes, el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Gustavo Ravizzoli y la jueza Patricia Lupica Cristo estableció la pena por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y daños, y tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Se consideraron como atenuantes el reconocimiento de los hechos, el inicio de un tratamiento psicológico y la ausencia de condenas previas. Las partes renunciaron a apelar, por lo que la condena comenzó a cumplirse de inmediato.