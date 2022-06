Habló el acusado de matar al perro Byron en Roca: «Me asusté, mi intención era alejarlo»

El perro “Byron” tenía cuatro años cuando perdió la vida en medio de la plaza Belgrano de Roca, el año pasado. Las circunstancias por las que murió, en la vía pública, aún son materia de investigación y se sigue desde el jueves 9 de junio un juicio por maltrato animal, derivado de su dudosa muerte.

Por la causa, está imputado un joven de 21 años oriundo de Santa Cruz, quien residía en Roca al momento de los hechos. Vivía junto a su pareja, una estudiante universitaria, quien estaba con él y junto a una de sus amigas y su perro; en el momento de los hechos.

“Me asusté porque era muy grande. Mi intención era alejarlo”, dijo el imputado por la muerte del perro, quien hizo uso de su derecho a declarar esta mañana en la audiencia. “Fue lo primero que me salió”, agregó y dijo que no se imaginó las consecuencias.

A pedido de su abogado defensor, se paró y representó con mímica lo sucedido aquella noche y demostró cómo efectuó la patada que le asestó al perro; frente al juez Maximiliano Camarda y las partes.

Hoy lunes se desarrolló en la Ciudad Judicial la tercera audiencia en el debate oral y público, con la presentación de los alegatos de cada parte. La extensa jornada de debate comenzó a las 9 con la declaración de testigos y concluyó cerca de las 14 con los alegatos, en el que la fiscalía y la querella pidieron que se lo declare penalmente responsable por los hechos de «maltrato animal».

El caso había tomado estado público el mismo día en que ocurrió, 21 de septiembre de 2021, cuando se produjo el fallecimiento del perro de raza Terranova. El cuidador de Byron y querellante en la causa, Alejandro Quintan, está presente en la audiencia, acompañado de tres abogadas que lo representan.

La causa de la muerte

Dos médicos veterinarios, Leonardo Fantini y Santiago Acrich, fueron los primeros en declarar por haber participado de la necropsia que se practicó en el cuerpo del perro horas después de su muerte. En sus testimonios, coincidieron en que el animal tenía dos fuertes contusiones, una en la cabeza o otra, y más fuerte, en la zona abdominal, en el hígado donde detectaron un desgarro y hemorragia interna.

“Lo que vi es compatible con un golpe muy fuerte”, aclaró Fantini tras ser consultado. Lo que no pudo determinar en la necropsia es qué tipo de impacto lo causó.

“La lesión hepática, no hay duda que es la causa de muerte”, dijo por su parte Acrich, quien declaró de manera remota. “No solo fue un golpe, el hígado estaba desgarrado”, agregó el segundo profesional y analizó que eso demuestra la magnitud del golpe.

El relato de los hechos

La novia del imputado, quien estaba en el momento del suceso, declaró ante el estrado y lo mismo hizo su amiga, quien estaba esa noche con la pareja, acompañada de su perro. Ambas jóvenes brindaron un relato de los hechos, a pedido del defensor Miguel Salomón.

“Cambió mi vida, me tuve que ir de Roca por las amenazas y escraches”, contó la actual pareja del imputado quien relató que dejó su lugar de estudio y hasta tuvo que tapar las ventanas de su departamento por las persecuciones. “Sabemos que lo que pasó no está bien. Nosotros llamamos a los medios de acá para dar nuestra versión y no nos atendieron”, reclamó también en la audiencia.

Las jóvenes del entorno del acusado contaron que cuando vieron al perro se asustaron por su porte. Según el relato, se alertaron porque se les vino encima del pequeño perro que ellas llevaban con correa y que si bien no los mordió ni atacó a ninguno de ellos, se precipitó sobre el can de menor porte.

Allí fue cuando el imputado le habría asestado una patada a Byron en la zona del abdomen -hecho que él mismo reconoció en la audiencia- pero que inimaginablemente terminó en un deceso. “El perro cayó y sonó muy fuerte (…) La gente se empezó a congregar y gritarle ‘asesino’”, comentó la joven.

«No sabíamos qué hacer, estábamos totalmente impactados», comentó la amiga de la novia del imputado en su testimonio y agregó: «Fue algo imprevisto, nunca lo esperamos», concluyó.

Uno de los temas recurrentes entre las consultas de la querella es que el joven practicaba Kick Boxing y que había ganado varios torneos y competencias por su habilidad. También quedó en evidencia que el muchacho, por motivos que no se determinaron, no asistió al perro posteriormente.

Los alegatos

En los alegatos, que comenzaron pasadas las 12 del mediodía, el representante del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Romero, pidió que se declare responsable penal al joven por por haber cometido “actos de crueldad contra un animal”, previstos en la Ley Nacional N° 14.346. La querella adhirió al pedido del fiscal.

“La agresión dirigida por el hombre hacia el perro fue deliberada, fue deliberada la intensión de hacer sufrir al can y no se midieron las consecuencias. Sostenemos que el acto de patear a un animal no humano es un acto cruel, este fue un acto intencional donde se hizo sufrir a Byron”, concluyó Romero.

Los defensores Miguel Salomon y Maximo Ballvé Bengolea apuntaron a poner en evidencia la no intencionalidad de su defendido en el hecho ocurrido y van por la absolución del joven por “atipicidad de su conducta y por falta del dolo requerido para la figura jurídica imputada”.

Ahora, el juez del Tribunal Unipersonal dará a conocer el veredicto respecto de esta instancia de juicio de responsabilidad penal el próximo jueves 16 de junio a las 8:30.