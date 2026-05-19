La UIA se reunió con Luis Caputo: reclamó baja de impuestos y un RIGI industrial

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), en medio del proceso heterogéneo que atraviesa el sector, con actividades que aumentaron sus ganancias y otras que se encuentran golpeadas.

Luis Caputo recibió a la UIA en medio de la crisis industrial

Al encuentro asistió el titular del Palacio de Hacienda, quien fue acompañado por el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne; mientras que en el rubro industrial estuvieron presentes el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a distintas autoridades de la entidad.

En la reunión se trataron temas sobre el desarrollo del mercado de capitales, con el objetivo de «reducir el costo financiero de las empresas» y la continuidad de la reducción de impuestos nacionales para «mejorar la competitividad de los bienes transables».

A su vez, solicitaron la adhesión de las provincias y municipios a la baja de impuestos y tasas como realiza Nación, ya que «son la carga mayor en la cadena productiva» y va a servir para «seguir reduciendo así el costo argentino».

El encuentro se produce en un momento de heterogeneidad que atraviesa la industria, en donde sectores como la energía y minería muestran grandes avances, mientras que los textiles y manufactureros son dos de los más golpeados.

El último dato del Indec mostró un repunte del 5% interanual en marzo, cortando así una racha negativa de ocho meses consecutivos. En la misma línea, once de las dieciséis divisiones cerraron con variaciones positivas.

También se da en un contexto en el que Rappallini pidió creación de un RIGI industrial, como consecuencia del anuncio del Gobierno sobre la implementación de un «Súper RIGI» para sectores poco convencionales.

El titular de la UIA elogió las medidas implementadas por el Ejecutivo, aunque alertó que la industria compite contra el mundo con «una estructura impositiva, laboral y financiera mucho más elevada que la de sus competidores internacionales».

«Las condiciones en las que produce el sector industrial argentino quitan competitividad», señaló en un artículo que publicó en Infobae.

NA