El pueblo de la Patagonia que parece un cuento: nieve, araucarias y calma en Villa Pehuenia.-

El invierno en la Patagonia argentina guarda un secreto de arquitectura en madera y paisajes blancos, que remiten a latitudes escandinavas. Se trata de Villa Pehuenia, una aldea de montaña ubicada en el centro-oeste de la provincia de Neuquén que ha logrado un equilibrio delicado entre el desarrollo turístico y el respeto por su entorno natural.

A orillas de los lagos Aluminé y Moquehue, Villa Pehuenia no solo destaca por su estética de postal, sino por una propuesta de hospitalidad que invita a «bajar el ritmo». Aquí, el aire puro de la cordillera se mezcla con el aroma de las estufas a leña, creando el escenario ideal para quienes buscan una desconexión real lejos de los centros urbanos masificados.

Parque de Nieve Batea Mahuida: esquí con identidad intercultural en Villa Pehuenia

El corazón de la actividad invernal en la zona es el Parque de Nieve Batea Mahuida, un centro de esquí que posee una característica única en el país: es administrado íntegramente por la Comunidad Mapuche Puel.

El Parque de Nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia.-

Esta gestión intercultural aporta un valor agregado a la experiencia turística, permitiendo que el visitante no solo disfrute de pistas familiares y accesibles para el esquí y el snowboard, sino que también tome contacto con la cosmovisión y los relatos de los pueblos originarios.

Según la Subsecretaría de Turismo de Neuquén, este centro es ideal para principiantes y familias, dado que sus pendientes son suaves y el entorno de araucarias araucanas (pehuenes) ofrece un marco natural inigualable para caminatas con raquetas de nieve.

Villa Pehuenia: sabores del Pehuén y gastronomía regional neuquina

La oferta culinaria en Villa Pehuenia es otro de los pilares que sustentan su prestigio en la región. La gastronomía local se basa en el aprovechamiento de productos de estación y recursos identitarios, donde el piñón —fruto de la araucaria— es el protagonista absoluto en harinas, conservas y salsas.

Los restaurantes locales destacan por platos emblemáticos como el cordero patagónico al asador, las truchas arcoíris de los lagos cercanos y las tradicionales paellas cordilleranas.

Fiesta Nacional del Chef Patagónico, en Villa Pehuenia.-

Esta riqueza de sabores ha llevado a que la localidad sea sede de eventos gastronómicos de relevancia provincial, consolidando su estatus como un destino donde el buen comer es parte esencial del viaje.

Clima y seguridad en Villa Pehuenia: recomendaciones para viajar a la alta montaña

Dada la ubicación geográfica de Villa Pehuenia, el clima invernal es extremo y requiere de una planificación responsable por parte del turista.

Villa Pehuenia, un destino soñado en la Patagonia.-

Las nevadas intensas son frecuentes entre junio y agosto, lo que puede afectar la transitabilidad de los accesos. Por ello, se recomienda seguir los canales de información oficiales: