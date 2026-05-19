La inflación mayorista saltó al 5,2% en abril, la más alta desde marzo 2024: fuerte impacto de la suba del petróleo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunció este martes 19 de mayo que la inflación mayorista del mes de abril 2026 fue del 5,2%. El dato implica una suba de 1,8% con respecto al mes anterior y es el más elevado en dos años. Fuerte impacto de la suba del petróleo y el gas.

Según el último informe, el aumento del nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) fue consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

La cifra arrojada se trata de la más elevada desde marzo de 2024, según consignó Ámbito Financiero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en sus redes sociales que «si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra».

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 5,2% mensual y 30,8% interanual en abril

✅ Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

Entre las mayores subas se destacaron Petróleo crudo y gas con 2,09%, Productos refinados del petróleo con 1,63%, Sustancias y productos químicos con 0,46%, Alimentos y bebidas con 0,26% y Productos de caucho y plástico con 0,18%.

A su vez, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

La vez que Milei dijo que los precios mayoristas «anticipan lo que viene»

En marzo 2026, cuando el Indec anunció que la inflación mayorista había sido de 0,7% en febrero, el presidente Javier Milei celebró que esa desaceleración también se iba a reflejar en los precios minoristas.

“A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo”, contextualizó el jefe de Estado en sus redes sociales.

“La inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, explicó.