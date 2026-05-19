Paritarias en Río Negro: rechazo de UPCN que reclama una «salida política»

La Seccional Río Negro de UPCN «rechazó» la última oferta salarial del Gobierno Provincial y volvió a cuestionar que se promedie el IPC Nacional con el registrado en Río Negro, al tiempo que «declaramos que nuestro reclamo es gremial pero la salida es política».

Así se indicó desde el gremio luego de un encuentro de representantes de las 39 seccionales que se realizó este martes en las instalaciones que UPCN tiene a la vera de la Ruta Provincial N° 1, camino a el balneario El Cóndor.

«Desde la UPCN Seccional Río Negro manifestamos nuestro más enérgico rechazo y repudio categórico al vergonzoso acuerdo entreguista que el gremio oficialista (ATE) convalidó en la Mesa de la Función Pública» señalaron en un comunicado y repitieron que «no vamos a ser cómplices de la maniobra técnica de promediar el IPC de Viedma con el de Nación para liquidar aumentos a la baja, ignorando el costo de vida real que sufrimos en nuestra provincia».

También cuestionaron «que nos vendan como un triunfo el pago en cuotas y a valores devaluados de las recategorizaciones adeudadas desde 2020».

Manifestaron que «el Estado provincial no puede seguir financiándose a costa del hambre de sus agentes ni utilizar la estabilidad laboral y el pase a planta en Educación, Desarrollo Humano y Senaf como una herramienta de especulación electoral».

UPCN «exigió» un aumento «real, el traspaso de las sumas en negro al básico y la devolución inmediata de lo adeudado en un solo pago y actualizado»