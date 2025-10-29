Homicidio de Braian García en Sargento Vidal: cerró la etapa de acusación y habrá juicio por jurados

El homicidio de Braian Ezequiel García en Sargento Vidal será juzgado con jurado popular tras el cierre del control de acusación.

Este martes se llevó a cabo la audiencia de control de acusación por el homicidio de Braian Ezequiel García, el joven asesinado en la madrugada del 23 de enero de 2024 en la localidad de Sargento Vidal. La causa avanzará a juicio oral y público con jurado popular, según confirmó el Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia, presidida por la jueza de Garantías, se discutió la admisibilidad de la prueba que será presentada en el debate y se resolvió la participación de 23 testigos, entre personal policial, peritos, agentes de salud y allegados tanto de la víctima como de los imputados.

Los hechos que se investigan

Según la acusación fiscal, dos hermanos atacaron a García y efectuaron al menos cuatro disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Tres de los proyectiles impactaron en su pierna derecha y uno en el tórax, por la espalda, provocándole la muerte inmediata en el lugar.

Luego del ataque, los acusados asaltaron a una mujer que acompañaba a la víctima y escaparon del lugar. Los informes de balística, criminalística y telecomunicaciones fueron incorporados como pruebas clave para el futuro debate.

Avanza el proceso hacia juicio

La calificación legal admitida por la magistrada fue la de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y agravado por alevosía, en carácter de coautor, junto con robo agravado por el uso de arma de fuego apta, en carácter de autor.

En junio, uno de los hermanos fue declarado penalmente responsable tras un acuerdo de juicio abreviado y recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva. En tanto, la culpabilidad del segundo imputado será debatida ante un jurado popular, cuyo sorteo se realizará próximamente.