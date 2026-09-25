El Concejo de Viedma definió el futuro de la Defensoría del Pueblo y adhirió al RIMI

El Concejo Deliberante de Viedma sesionó este viernes con definiciones sobre la Defensoría del Pueblo, cambios económicos y nuevos predios para los clubes. Foto: Marcelo Ochoa

Este viernes, el Concejo Deliberante de Viedma aprobó la extensión excepcional de trece meses para el mandato de Marín Pérez Morando, actual defensor del pueblo.

La prórroga fue aprobada por mayoría con seis votos a favor, una abstención y dos en contra, mientras que el proyecto que establecía las condiciones para elegir a su reemplazante volvió a Labor Parlamentaria.

El mandato del defensor se extiende hasta 2027

La prórroga fue aprobada por mayoría, siendo la más reñida de las decisiones tomadas durante el plenario con dos votos en contra de las concejalas Vanessa Cacho y Silvina Franco, y una abstención por parte de Natalia Macri.

Durante el debate, el concejal Luciano Ruiz defendió la iniciativa enviada por Marcos Castro para sostener el mandato de Morando, que vencía el mes próximo, señalando que se trata de una disposición transitoria que puede ser modificada por los concejales y por el propio intendente.

Pérez Morando continuará a cargo de la Defensoría del Pueblo de Viedma por los próximos trece meses. Foto: gentileza

Por su parte, Vanesa Cacho ratificó el rechazo de su bloque e indicó que los argumentos acerca de la salud del defensor, que le impide completar la presentación de su informe anual, no justifica la extensión del plazo ni la falta respeto hacia quienes ya se habían postulado al cargo.

«Creo que lo más importante es garantizar que este proceso se lleve con la mayor transparencia posible, previniendo estas cuestiones y, fundamentalmente, en igualdad de condiciones para todas y todos los postulantes«, manifestó Cacho.

La concejal Vanessa Cacho sostuvo la negativa a la prórroga con voto negativo junto a Silvina Franco. Foto: gentileza

Finalmente, María Andría expresó que votaría a favor con muchos reparos, remarcando que se negaba a dejar que la elección del pueblo se convirtiera en un campo de batalla para las internas partidarias.

De este modo, el expediente que establecía las condiciones para la selección del próximo defensor, en el marco de la Ordenanza 7835, volvió a Labor Parlamentaria, fijando la continuidad de Pérez Morando hasta el 30 de noviembre de 2027.

Viedma adhirió al régimen de inversiones y tendrá un nuevo calendario comercial

El cuerpo aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), que busca promover el empleo local al ofrecer beneficios municipales para las empresas que se radiquen en la ciudad.

La iniciativa impulsada por la concejal María Andría establece reducciones en las tasas de las empresas y prioridad para la elección de trabajadores y proveedores que residan en la comarca Viedma-Patagones.

Además, la edil obtuvo la aprobación del «Calendario Viedma, Circuito del Comercio Local», una propuesta que apunta a coordinar fechas y eventos especiales que potencien las ventas locales con promociones y paseos comerciales.

Siete clubes tendrán sus propios predios

El proyecto aprobado por unanimidad en la sesión de hoy cedió un área dentro de la Reserva Forestal Urbana Parque Sur, que antes pertenecía a la Unidad Penitenciaria Federal N° 12, para el funcionamiento de siete clubes sociales y deportivos.

La medida fue tratada en un recinto colmado de vecinos vinculados a los equipos de El León, Los Álamos, Formando Futuro, Inalauquen, Defensores de Viedma, Villalonga y Estrella, que ahora podrán acceder a un predio propio.

Durante la sesión, el concejal Luciano Ruiz destacó el trabajo articulado entre el gobierno nacional, provincial, municipal y las organizaciones que permitió destinar las tierras a espacios comunitarios. «Esto es un Estado presente«, señaló Pedro Bichara, presidente del Concejo.

Un piso salarial para los municipales y nuevo observatorio de redes sociales

Entre los proyectos aprobados también se destaca la iniciativa impulsada por la concejal Evelyn Rousiot que establece que ningún trabajador municipal pueda percibir un ingreso neto mensual inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La propuesta fue aprobada por mayoría, con una negativa por parte de Silvina Franco, quien señaló que este tipo de políticas se centran en empleados municipales, ignorando al sector privado. Mientras que la autora indicó que no se trata de una competencia, sino de una ayuda que a su vez beneficia la actividad comercial local.

Finalmente, el proyecto de Bichara para la creación del Observatorio de Redes sociales con énfasis en grooming y bullying digital fue aprobado sobre tablas, abriendo un nuevo espacio que «pretende ser un aporte más ante el flagelo que muchas veces viven nuestros niños y adolescentes», de acuerdo a lo expresado por el presidente del Concejo.