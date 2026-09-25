La compra de dólares de agosto fue la segunda más fuerte del año: U$S 2.853 millones

Cerca de 1,7 millones de personas compraron divisas físicas en el mercado de cambios.

Si bien se atenuó, probablemente por factores estacionales, La dolarización continúa con fuerza. Cerca de 1,7 millones de personas compraron divisas físicas en el mercado de cambios en agosto por U$S 2.853 millones.

Resultó el segundo volumen más alto del año, luego de los U$S 3.319 millones de julio, mes en el que jugó fuerte la estacionalidad y los viajes hacia los Estados Unidos en ocasión del Mundial de Fútbol.

De los U$S 3.366 millones demandados en el mes, la compra neta de billetes representó USD 2.463 millones.

En tanto, los egresos netos por servicios y otros gastos corrientes sumaron U$S 515 millones, y las transferencias de divisas al exterior sin fines específicos alcanzaron los U$S 469 millones.

En el mercado de billetes físicos, 1,7 millones de personas efectuaron compras brutas por U$S 2.853 millones. En sentido contrario, 734 mil individuos realizaron ventas brutas por U$S 390 millones.

De acuerdo a los datos informados por el Banco Central, la distribución de los U$S 2.600 millones resultantes de las compras netas de billetes y giros de divisas en agosto, fue la siguiente: U$S 1.100 millones permanecieron como depósitos en moneda extranjera en entidades financieras locales; U$S 900 millones se destinaron a la cancelación de consumos con tarjeta de crédito por viajes y compras en el exterior y U$S 700 millones se orientaron a la formación de activos externos ( o sea fueron al “colchón”).

Corresponsalía Buenos Aires.