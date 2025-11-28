Imputaron al detenido por matar a un hombre y herir a otras dos personas en Neuquén. Foto: Matías Subat

Durante una audiencia realizada el jueves por la tarde en Neuquén, la jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos presentada por el fiscal Andrés Azar contra un hombre acusado de matar a Paulo Alberto Wenzel y de herir a otras dos personas.

Según detalló la fiscalía, el hecho ocurrió el 16 de noviembre, entre las 18 y las 19, cuando el imputado llegó junto a otra persona en una camioneta a una vivienda ubicada en la calle Río Carcarañá, en el barrio Sapere.

Al descender del vehículo, ambos fueron recibidos por tres hermanos que salieron desde el interior de la casa. En ese momento, el acusado los atacó con un cuchillo, provocándoles lesiones a los tres. Tras la agresión, los hombres regresaron rápidamente al vehículo y abandonaron el lugar.

Un vecino trasladó a las víctimas hasta un puesto del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), donde recibieron los primeros auxilios antes de ser derivadas al hospital. Paulo Wenzel falleció poco después como consecuencia de la herida sufrida.

La imputación del Ministerio Público Fiscal incluye los delitos de homicidio simple y lesiones leves en dos hechos, todos en concurso real y atribuidos en carácter de autor.

Durante la audiencia, el fiscal Azar solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por cuatro meses, al considerar existentes riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La jueza Pelosso dispuso la detención, aunque bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con colocación de tobillera electrónica y controles policiales.

Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación penal preparatoria.