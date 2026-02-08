Homicidio en pleno centro de Bariloche: dos imputados quedaron detenidos con preventiva por dos meses

El homicidio ocurrió en calle Moreno, entre Rolando y Palacios, en Bariloche. La Justicia dictó prisión preventiva para los dos acusados. Foto Alfredo Leiva.

Un violento crimen ocurrido en plena vía pública conmocionó a Bariloche y ahora avanzó en la Justicia con dos hombres acusados formalmente por haber actuado en conjunto. La Fiscalía sostuvo, en una audiencia realizada este domingo, que el ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y respaldado por testimonios clave, lo que derivó en prisión preventiva para ambos imputados.

Formularon cargos por homicidio en Bariloche

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos hombres acusados de haber provocado la muerte de Lucas Adrián Araneda durante la noche del pasado viernes 6 de febrero.

El hecho ocurrió en calle Moreno, entre Rolando y Palacios, en una zona céntrica donde la víctima se encontraba junto a otras personas consumiendo bebidas alcohólicas en la puerta de un comercio.

La acusación: agresión y una puñalada mortal

Según la Fiscalía, los imputados actuaron “en convergencia intencional y acuerdo de voluntades” y utilizaron un cuchillo de grandes dimensiones.

La acusación detalló que ambos comenzaron a agredir verbalmente a Araneda. Uno de ellos lo arrinconó contra la vidriera y le propinó patadas y golpes de puño, mientras el otro alentaba a su consorte y realizaba gestos intimidantes.

En ese contexto, el agresor principal extrajo el arma blanca y le asestó una puñalada que resultó fatal.

Cámaras, testimonios y allanamientos

El Ministerio Público Fiscal sustentó la imputación en registros de cámaras de seguridad cercanas, declaraciones testimoniales y evidencia reunida durante la madrugada del sábado.

Las imágenes, según destacaron, permiten observar el desarrollo del ataque y la posterior retirada de los involucrados.

Además, durante un allanamiento en el domicilio de uno de los acusados se secuestró la vestimenta que habría utilizado al momento del hecho y se concretó su detención.

El segundo imputado se entregó voluntariamente en la mañana siguiente.

Investigación en marcha y prisión preventiva

En el legajo también consta un informe de más de treinta páginas elaborado por la Brigada de Investigaciones, además de la declaración de una persona menor de edad que se encontraba junto a los acusados.

La Fiscalía solicitó dos meses de investigación penal preparatoria para continuar recolectando pruebas.

La defensa pública de uno de los imputados se opuso, argumentando que no existió instigación ni coautoría. Sin embargo, el juez tuvo por formulados los cargos y dictó prisión preventiva para ambos por dos meses, al considerar riesgo de entorpecimiento de la investigación.